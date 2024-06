Piaggio, Michele Colaninno eletto per secondo mandato presidente di ACEM

MILANO (ITALPRESS) – Michele Colaninno, Chief Executive Officer del Gruppo Piaggio (PIA.MI), è stato eletto per il secondo mandato Presidente di ACEM (Association des Constructeurs Europèens de Motocycles), l’associazione europea dell’industria motociclistica con sede a Bruxelles, cui partecipano tutti i gruppi mondiali di moto e scooter.

“Il mercato e i contesti urbani stanno mutando rapidamente e la mobilità sta evolvendo. Questa è una sfida per il settore, ma anche un’opportunità che non vogliamo perdere: sostenibilità, connettività, sicurezza e competitività sono i punti principali della nostra agenda e del Manifesto ACEM”, ha commentato Michele Colaninno. “La geopolitica renderà il 2024 cruciale in termini di stabilità politica e commerciale: le elezioni in Europa, negli Stati Uniti e in India segneranno il percorso dei prossimi decenni. In questo scenario, i trasporti e la mobilità sono un fattore determinante per lo sviluppo e la qualità della vita. Scooter e moto offrono soluzioni diverse per far fronte alle nuove esigenze della società nelle aree urbane e rurali. Come ACEM continueremo il nostro dialogo con le istituzioni europee, nazionali e locali nell’interesse dei clienti e dei cittadini”, ha concluso Michele Colaninno.

Classe 1976, Michele Colaninno, oltre ai ruoli ricoperti nel Gruppo Piaggio, è CEO e Direttore Generale del Gruppo Immsi, holding industriale quotata alla Borsa di Milano (IMS.MI), attiva nel settore finanziario, immobiliare e industriale, con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro.

La conferma di Michele Colaninno alla presidenza di ACEM coincide con il riassetto della struttura dell’Associazione, che ha definito anche tre Vicepresidenti: Stefan Pierer (CEO di KTM AG), Markus Flasch (CEO di BMW Motorrad) e Vito Cicchetti (Branch President di Honda Motor Europe Ltd).

foto: ufficio stampa Piaggio Group

