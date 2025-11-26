Piaggio Porter NPE, il nuovo “city truck” 100% elettrico

MILANO (ITALPRESS) – E’ disponibile in concessionaria Piaggio Porter NPE, a trazione 100% elettrica, una delle novità più attese nel segmento dei veicoli commerciali compatti. Compatto e comodo grazie ai nuovi interni, caratterizzato da alte prestazioni, dotato di nuovi contenuti ADAS e rispettoso delle nuove norme su sicurezza passiva e cybersecurity, Porter NPE conferma tutte le doti che hanno fatto il successo di Porter e le sposa alla trazione elettrica. Piaggio Porter NPE offre la soluzione a tutte le esigenze di aziende, che vogliono lavorare nel rispetto dell’ambiente, anche negli ambiti più impegnativi.

L’arrivo in rete del nuovo Porter 100% elettrico porta anche la grande novità degli allestimenti già disponibili in concessionaria. Infatti, oltre alla classica opzione chassis, pronta ad essere allestita per soddisfare ogni esigenza, sono già a disposizione, pronte all’uso, le versioni Pianale, Pianale Ribaltabile e Pianale Ribaltabile con sovra sponde.

I prezzi partono da 37.300 Euro (IVA esclusa) ma, grazie ai nuovi incentivi per la sostituzione dei veicoli termici, Porter NPE può essere acquistato con un risparmio del 30% sul prezzo di listino.

Le nuove versioni allestite di Porter NPE sono caratterizzate da:

Struttura in acciaio altoresistenziale zincato e verniciato a polvere, con sponde in alluminio apribili su tre lati. Sistema di ribaltamento elettroidraulico con pulsantiera mobile nelle versioni ribaltabili. Sovra sponde retate da 600 mm, nella versione che le prevede. Portate utili fino a 880 kg (pianale fisso), 790 kg (ribaltabile) e 730 kg (ribaltabile con sovra sponde). Cassoni con lunghezze fino a 2.800 mm e larghezza interna di 1.620 mm. Altezza da terra a pieno carico fino a 850 mm e altezza sponde di 400 mm (più 600 mm per le sovra sponde).

Il cuore del nuovo Porter NPE è la Electric Drive Unit (EDU), un sistema compatto che integra il propulsore elettrico, l’inverter e gli organi della trasmissione. Questa soluzione è progettata per ottenere alte prestazioni e massima efficienza, minimizzando pesi e ingombri. Il dato di potenza (picco di 150 kW e continua da 60 kW) si unisce a una brillante coppia (picco da 342 Nm e continua da 128 Nm), garanzia di operatività ai migliori livelli anche in presenza di pendenze impegnative, anche con partenza da fermo.

Il sistema di propulsione elettrica spinge Porter NPE fino a una velocità massima di 90 km/h, perfettamente in linea con la missione di utilizzo del nuovo City E-Truck. L’autonomia arriva a 250 km (ciclo urbano). Queste performance, unite al robusto telaio, consentono di movimentare con facilità carichi utili fino a 1.050 kg. Il nuovo Porter NPE è già disponibile sulla rete Piaggio Commercial. Colori: Marble White, Amber Orange, Jade Green, Opal Blu. Prezzi da 37.300 euro.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

(ITALPRESS).