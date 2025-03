Piaggio presenta il nuovo Beverly 310, design accattivante e massimo comfort

PONTEDERA (ITALPRESS) – Arriva sul mercato Piaggio Beverly nella nuova versione 310, spinta da un nuovo e modernissimo motore Euro 5+ di 310 cc, con prezzi a partire da 5.799 Euro. Il nuovo Piaggio Beverly cresce in prestazioni nella sua versione di media cilindrata, con il nuovo e tecnologico mono a iniezione e raffreddamento a liquido che cresce da 278 a 310 cc, raggiungendo i 27,7 CV di potenza e con una maggiore coppia che dona una ripresa potente ma progressiva nelle situazioni di rallentamento e ripartenza, tipiche della guida urbana.

Si propone come lo scooter ideale per ogni utilizzo, dal commuting urbano – dove emergono agilità e maneggevolezza – fino al turismo extraurbano a medio e a lungo raggio, anche con passeggero, situazione nella quale mette in mostra nuova potenza, fluidità di marcia, ripresa robusta e comodità a bordo al massimo livello. Tutto nel massimo comfort di bordo, grazie all’ergonomia e alle finiture. Il nuovissimo 310 è un motore più potente, elastico e anche più efficiente che si unisce alle tipiche caratteristiche vincenti di Piaggio Beverly: design accattivante, ruote di grande diametro, telaio e dotazione ciclistica che assicurano tenuta, controllo e divertimento nella guida in ogni condizione. La gamma Piaggio Beverly è completata dalla versione 400, con prezzi a partire da 6.799 Euro.

Piaggio Beverly, nelle versioni 310 e 400, conferma le sue due anime ben distinte: quella più elegante, rappresentata da Beverly, e quella più grintosa e sportiva dall’altro, che si manifesta in Beverly S. Offre una nuova gamma di colori lucidi, quali Bianco Luna e Nero Cosmo, tinte abbinate a finiture dalle gradazioni metalliche. Piaggio Beverly S si distingue innanzitutto per le sportive finiture opache. Le varianti cromatiche dedicate sono quattro: il nuovo Grigio Mercurio e poi Nero Meteora, Verde Jungle e Blu Zaffiro.

– foto ufficio stampa Piaggio –

