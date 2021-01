Piaggio presenta il nuovo Porter NP6, il primo city truck

Piaggio veicoli commerciali vanta una storia straordinaria: basta un nome “Ape”, un vero simbolo del mezzo da trasporto, un veicolo che ha dato la possibilità ai lavoratori di tutto il mondo di esprimersi nelle loro professioni. Nel 1992 Piaggio lancia il Porter un veicolo a quattro ruote anche esso fedele al Dna di Ape. Il Nuovo Porter NP6, assemblato nello stabilimento di Pontedera, il primo city truck Piaggio, è un veicolo che fa della compattezza delle sue dimensioni un punto di forza, ma con una straordinaria capacità di carico. E’ la calandra l’elemento di riconoscimento dei veicoli commerciali Piaggio all’interno della quale c’è una sorta di cravatta impreziosita da una incastonatura, un nido d’ape sportivo e grintoso. Il nuovo Porter avrà 5 colori, dai più neutri come il bianco e il grigio a un arancione che non passa certo inosservato, un rosso sportivo e un azzurro che rappresenta un pò la Piaggio e perchè no l’italianità.

Gli interni sono ergonomici e funzionali con attenzione alla comodità e al comfort di guida. I materiali sono facili da pulire e anche belli da guardare e il sedile è stato impreziosito dalle finiture con l’azzurro Piaggio. Ottima la visibilità dell’abitacolo. Nuovo Porter conferma la caratteristica peculiare del suo predecessore: porta più di quanto pesa. La capacità di carico crescente, fino al 30% in più rispetto al modello precedente, raggiunge oggi i 1600 Kg con una massa totale a terra che non supera i 2800 kg. L’ impronta a terra misura meno di 7 metri quadri e per ognuno di questi metri quadri si possono caricare fino a 200 kg in totale sicurezza. Gli ingombri sono davvero contenuti perchè in poco più di 1,60 m per poco più di 4 m, versione ruote singole, si riscontra una compattezza che fa del Nuovo Porter un campione di agilità sia in città sia nelle zone extraurbane. La robustezza e la versatilità del telaio garantiscono un’eccellente stabilità e Porter si candida a sostituire veicoli commerciali più pesanti ovvero meno efficienti e meno ecologici.

Con NP6 Piaggio decide di abbandonare la versione benzina confermando solo versioni combinate col gas ovvero benzina GPL o benzina metano, un’impronta green ancora più marcata utilizzando biogas o biometano. Il motore da 1498 cc, Euro 6D, leggero, compatto ed efficiente permette il contenimento dei consumi che si traduce in un risparmio immediato alla pompa tra il 40% ed il 60%. Il cliente potrà scegliere tra due famiglie di prodotti: short range e long range. Eccezionale la personalizzazione che arriva fino a 1400 versioni diverse. I prezzi partono da poco più di 15.000 Euro nella versione benzina/GPL.

