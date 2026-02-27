Piana del Sele: alleanza tra Fondazione Agritech, Camera di commercio di Salerno e Consel

La Fondazione Agritech, la Camera di commercio di Salerno e Consel – Consorzio Elis per la formazione professionale superiore siglano un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un ecosistema Agritech nella Piana del Sele. La firma è in programma lunedì 2 marzo, alle 11,30, nella Sala del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in corso Umberto 40.

I firmatari dell’accordo

A illustrare e sottoscrivere l’intesa saranno Matteo Lorito, rettore della Federico II e presidente della Fondazione Agritech, Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno, e Pietro Cum, presidente del Centro Elis.

L’accordo punta alla costruzione di un ecosistema territoriale dedicato all’innovazione nel settore agritech, con il coinvolgimento di istituzioni accademiche, sistema camerale e formazione professionale superiore.