Pianeta Argento: può un battito fragile tenere in vita l’ecologia del pianeta?

I numeri dell’onda d’argento:
2) Non autosufficienti: oltre 4 milioni gli anziani non autosufficienti in Italia spesso in isolamento.
3) Gap welfare : l Italia investe nella LTC meno della metà della media europea (0,7% del PIL contro l’1,4% UE).
4) Qualità della vita : solo il 45% degli over 65 percepisce positivamente la propria salute.
Quali le proposte per questa transizione sociale:
La longevità deve diventare Silver Economy ossia opportunità attuando la riforma della non autosufficienza (Legge 33/2023) non un paradosso, eccone i pilastri
1) Prossimità attiva : rompere l’isolamento sociale trasformando la cura da carico privato a responsabilità di quartiere.
2) Sostenibilità aziendale :integrare la LTC negli obiettivi di sostenibilità sociale (ESG) aziendali.
3) Supporto ai caregiver per proteggere il capitale umano e la produttività.
4) Salute circolare reintegrare l esperienza dell anziano nella società evitando lo spreco di competenze
5) Innovazione e tecnologia : investire nella telemedicina per generare sviluppo .
La salute è un diritto fondamentale ed è una nostra responsabilità come lo è il clima in cui tutti respiriamo. Coltivare il battito fragile del nostro ecosistema d’ argento non significa solo rafforzare il SSN ma anche ’ restituire la dignità all’ultima parte della vita di ciascuno di noi .