Pianeta Argento: può un battito fragile tenere in vita l’ecologia del pianeta?

“Il faut cultiver notre jardin “ chiude il Candido di Voltaire.Ebbene quel giardino non è solo un area privata ma l’ ecosistema salute. Se l’ecologia ambientale ci insegna a proteggere la biodiversità, l’ecologia umana ci chiede di custodire il valore della fragilità. La Long Term Care (LTC) non è più una semplice voce di bilancio assistenziale, ma un indicatore vitale per la nostra sostenibilità etica oltre che economica.

1) Demografia: gli over 65 rappresentano ormai il 24,7% della popolazione (quasi 15 milioni di persone-Censis 2025) . Entro il 2050, l’OCSE prevede che la spesa per la LTC dovrà raddoppiare per reggere l’urto.2) Non autosufficienti: oltre 4 milioni gli anziani non autosufficienti in Italia spesso in isolamento.3) Gap welfare : l Italia investe nella LTC meno della metà della media europea (0,7% del PIL contro l’1,4% UE).4) Qualità della vita : solo il 45% degli over 65 percepisce positivamente la propria salute.

Quali le proposte per questa transizione sociale:

La longevità deve diventare Silver Economy ossia opportunità attuando la riforma della non autosufficienza (Legge 33/2023) non un paradosso, eccone i pilastri

1) Prossimità attiva : rompere l’isolamento sociale trasformando la cura da carico privato a responsabilità di quartiere.

2) Sostenibilità aziendale :integrare la LTC negli obiettivi di sostenibilità sociale (ESG) aziendali.

3) Supporto ai caregiver per proteggere il capitale umano e la produttività.

4) Salute circolare reintegrare l esperienza dell anziano nella società evitando lo spreco di competenze

5) Innovazione e tecnologia : investire nella telemedicina per generare sviluppo .

La salute è un diritto fondamentale ed è una nostra responsabilità come lo è il clima in cui tutti respiriamo. Coltivare il battito fragile del nostro ecosistema d’ argento non significa solo rafforzare il SSN ma anche ’ restituire la dignità all’ultima parte della vita di ciascuno di noi .