Pianeta Comunione, successo a Napoli per la prima edizione della kermesse

Un successo annunciato, la prima edizione di “Pianeta Comunione”, la kermesse espositiva dedicata al giorno più atteso dell’infanzia, andata in scena a Napoli dal 4 al 7 novembre. Nata dall’intuito di tre imprenditori, che da oltre 20 anni operano brillantemente nel comparto dell’organizzazione degli eventi e dell’entertainment quali Fabio Cristarelli, Avvocato, Consigliere Assowedding / Confindustria, Diego Chiaiese, Imprenditore, Presidente dell’associazione “Evento Garantito”, Direttore Artistico dell’evento, Salvatore Postiglione, Imprenditore, Presidente dell’associazione “Animazioni Unite”, la manifestazione si è svolta al Palaeden di Edenlandia, il parco tematico più famoso d’Europa con un’affluenza di pubblico molto significativa, che ha avuto l’opportunità di assistere per tutta la sua durata temporale, a spettacoli di ogni genere offerti dalle tante agenzie di animazione, partner espositori. Molto apprezzati, i live sul palco di “Pianeta Comunione”, di noti artisti provenienti da Comico Sud, esclusiva fucina che sfodera i comici del noto format Tv “Made in Sud” quali Mariano Bruno, Sex and Sud, Radio Roket, Mino Abacuccio, Alessandro Bolide, Mavi, che si sono alternati ad altri protagonisti dello showbiz dell’agenzia B-Music di Annalucia Bonavolta, come Mr Hyde, Emiliana Cantone, Francesco da Vinci, Joka, Diablo, Marika Cecere, Giovanni Galletta, Fabiana, Ernesto Dolvi. “Pianeta Comunione” ha detto, Antonello Biriaco, Presidente di “Assowedding & Luxury” Confindustria , main partner della manifestazione,” è un format che noi condividiamo in pieno perché rappresenta una novità assoluta nel nostro settore e perché , come giustamente afferma il nostro consigliere Fabio Cristarelli, ha come finalità quella di intercettare il segmento “Comunione” come interessantissimo settore per fare impresa; siamo certi che questo evento potrà essere un volano prezioso per creare un network in tale direzione in tutte le altre città d’Italia. Ciò perché l’ “evento comunione” è il punto iniziale di quello che è un percorso condivisibile con tutti i protagonisti ed i player principali del mondo degli eventi, costituendo una vetrina molto interessante di quello che è il nostro comparto d’impresa , un comparto che oggi è ampiamente condivisibile ed anche molto significativo dal punto di vista dell’incremento dell’economia dei nostri territori”. Alla manifestazione che vanta il valido supporto di Marco Paulillo, quale responsabile web marketing del progetto e Raffaele Veneziano in qualità di addetto al “commerciale”, sono state coinvolte aziende prestigiose che operano nel business “Comunione”: Fashion brand che hanno proposto le nuove collezioni “cerimonia” 2022 /2023, in primis “My Bride”, Strutture di Accoglienza e di Ristorazione di alto profilo come “Villa Diamante”, “Villa Alfonso”, “Villa Eagle”, “Cusamè” , Operatori del segmento “Beauty”, in particolare , Hair Stylist e Make-Up Artist, in primis il maestro Ciro Florio, Aziende di Bomboniere, tra cui “Paulillo Bomboniere” fino a quelle di Audio & Video Service; ed ancora per il Food & Beverage , sono stati presenti brand di grande tradizione come Kamo Caffè, mentre per il comparto Design ed Arredo camere per bambini da citare, come espositore, “Mondo Camerette” . Presenti, infine, Event and Wedding Planner, Agenzie di Animazione e di Spettacolo. Main sponsor della manifestazione, Italiana Confetti con il brand “Maxtris” confetti , azienda leader nel settore, mentre il ruolo di madrina è andato alla nota wedding planner Francesca Varriale .