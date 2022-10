Pianeta Comunione, tutto pronto per la prima edizione: al Palaeden di Edenlandia dal 4 al 7 novembre

E’ stata presentata oggi, martedì 25 ottobre, a Villa Diamante, Napoli, la prima edizione di “Pianeta Comunione”, la manifestazione dedicata al giorno più atteso dell’infanzia che si terrà nel capoluogo campano dal 4 al 7 novembre. Location prescelta, il Palaeden di Edenlandia, il più antico parco tematico europeo, meta ambita di bambini di ogni età e non solo. Relatori, “i tre moschettieri” ideatori e produttori Fabio Cristarelli, Avvocato, Consigliere Asssowedding / Confindustria, Diego Chiaiese, Imprenditore, Presidente dell’associazione “Evento Garantito”, nonché Direttore Artistico dell’evento, Salvatore Postiglione, Imprenditore, Presidente dell’associazione “Animazioni Unite”, Francesca Varriale, Event Planner, madrina della kermesse. “Pianeta Comunione”, ha detto Fabio Cristarelli”, nasce da un’attenta riflessione sull’evento Prima Comunione, che soprattutto nel Sud Italia, è particolarmente sentito , atteso e curato nei minimi dettagli. La nostra mission è quella di soddisfare le esigenze ad hoc delle famiglie, offrendo loro l’opportunità di partecipare ad una manifestazione unica in Italia che permetta loro di conoscere e di valutare contemporaneamente tutti i servizi idonei a realizzare un evento unico a prezzi accessibili e competitivi.” Dal canto suo Diego Chiaiese si è così espresso:““Pianeta Comunione” , un progetto ideato e pianificato con gli amici Cristarelli e Postiglione, oggi diviene realtà! Sono oltre 20 anni che opero nel mondo dell’entertainment e con dati statistici alla mano, ho potuto constatare quale sia il livello di interesse e di conseguenza di sviluppo del business intorno all’evento eucaristico che sigla il momento più importante della vita di un bambino. Siamo certi che il pubblico accoglierà con grande interesse e curiosità le news che verranno proposte e le esilaranti performance di intrattenimento che si susseguiranno nel corso della manifestazione”. Ed ancora Salvatore Postiglione ha così riferito: “Forte di un’esperienza lavorativa ultraventennale nel settore dell’intrattenimento, ed avendo acquisito la consapevolezza di come, nel comparto espositivo, non fosse presente il tema “Comunione”, ho avvertito la necessità di dover dare la giusta rilevanza anche a questo segmento d’impresa , che oggi a livello di business, vanta un importante volume di affari; di concerto con gli amici Cristarelli e Chiaiese, abbiamo elaborato questo progetto, che ci sta dando già grandi soddisfazioni!” Ed infine Francesca Varriale ha espresso entusiasmo e soddisfazione per il suo ruolo di madrina dell’evento, condividendo in pieno il pensiero di Cristarelli, Postiglione e Chiaiese di considerare la Prima Comunione, al di là del suo indubbio valore religioso, un evento assolutamente non trascurabile sotto il profilo dell’indotto economico per il territorio del Sud Italia.

L’incontro stampa , condotto dalla giornalista Maridì Vicedomini ha visto la partecipazione di rappresentanti di alcuni noti brand, partners della kermesse quali Marizia Rubino, titolare del brand Kamo Caffè, Marco Paulillo, titolare di Stragency, Enzo Musella in qualità di rappresentante di “Mondo Camerette” nonché l’artista Lucia Cassini e Luciano Paulillo, AD di Vebo Fiera . Alla manifestazione sono coinvolte aziende prestigiose che operano nel business “Comunione”: Atelier di moda che proporranno le nuove collezioni “cerimonia” 2022 /2023, Strutture di Accoglienza e di Ristorazione di alto profilo come “Villa Diamante”, “Villa Alfonso”, “Villa Eagle”, “Cusamè” , Operatori del segmento “Beauty”, nella fattispecie , Hair Stylist e Make-Up Artist, in primis il maestro Ciro Florio che sarà presente con il suo staff di “Cenerentola 24”, programma di successo in onda su Real Time, Aziende di Bomboniere, tra cui “Paulillo Bomboniere”, fino a quelle di Audio & Video Service; ed ancora per il Food & Beverage , saranno presenti brand di grande tradizione come Kamo Caffè, mentre per il comparto Design ed Arredo camere per bambini da citare, come espositore, “Mondo Camerette” . Presenti, infine, Event and Wedding Planner, Agenzie di Animazione e di Spettacolo, tra cui “Comico Sud”, l’esclusiva fucina da cui provengono gli artisti comici del noto format Tv “Made in Sud” che offrirà momenti esilaranti e di puro divertimento a tutti i partecipanti.

Al Palaeden, saranno allestiti ampi spazi destinati all’intrattenimento per tutti i visitatori che durante la loro permanenza potranno godere di spettacoli di animazione che si alterneranno nei quattro giorni della manifestazione.

Main Sponsor di “Pianeta Comunione” : Maxtris Confetti, il prestigioso brand di “Italiana Confetti”, azienda leader nel settore.L’accesso è totalmente gratuito; gli orari di ingresso durante i quattro giorni della manifestazione, sono così articolati:

Venerdì 4 novembre, dalle ore 16 alle ore 21

Sabato 5 novembre dalle ore 10 alle ore 22

Domenica 6 novembre dalle ore 10 alle ore 22

Lunedì, 7 novembre dalle ore 16 alle ore 21

Il Palaeden di Edenlandia, è facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto propri tramite la tangenziale di Napoli, uscita Fuorigrotta o a mezzo di trasporti pubblici quali la Cumana o i Bus.