Pianista Giuseppina Torre in concerto per l’evento “Donne per sempre”

Roma, 6 mar. (askanews) – La pianista e compositrice Giuseppina Torre sarà in concerto il 16 marzo presso la Sala Consiliare della Sede Municipale di Minervino Murge (Piazza Aldo Moro 6, Barletta-Andria-Trani – ingresso libero – ore 19.30) e il 17 marzo al Teatro Curci di Barletta (C.so Vittorio Emanuele II, 71 – ore 18.00).

L’evento del 16 marzo è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Minervino Murge e sarà introdotto dalla Sindaca Prof.ssa Maria Laura Mancini che ha voluto intitolare il concerto “Amore per essere amore… e non deve far male”, richiamando una citazione della Campagna di comunicazione contro la violenza di genere “Se fa male non è amore”.

Il concerto del 17 marzo “Donne per sempre”, realizzato dal Rotary Club di Barletta grazie alla partecipazione di Giuseppina Torre e il patrocino del Comune di Barletta, permetterà di raccogliere dei fondi a favore di due service: uno a carattere locale per il “Centro per la Famiglia”, l’altro a carattere globale grazie alla Rotary Foundation che finanzia progetti internazionali a favore di programmi finalizzati a sostenere progetti umanitari, promuovere l’educazione e la pace. Nel corso dell’evento saranno presenti anche le attrici Mariella Parlato e Michela Diviccaro.

“Suonerò per tutte le donne e le madri, per non dimenticare le tante, troppe donne e madri vittime di violenza – afferma Giuseppina Torre – Come sempre appoggerò sul pianoforte un paio di scarpe rosse, simbolo internazionale che da sempre accompagna i miei concerti, per non dimenticare, per continuare a lottare e credere che possiamo cambiare il presente per un futuro in cui le donne possano vivere libere da violenza e paura. Mi piace pensare che le mie note possano essere un veicolo per trasformare le cose, il cambiamento è un viaggio e io lo percorrerò attraverso la mia musica e con le mie scarpe rosse”.