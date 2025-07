Piano Casa, Noi Moderati incontra le associazioni del settore

Si è riunito oggi, a Roma, alla Camera, il primo tavolo tecnico per il Piano Casa promosso da Noi Moderati. All’incontro, a cui sono stati invitati rappresentanti delle principali associazioni e realtà di riferimento nel settore immobiliare e abitativo, sono intervenuti la senatrice Maria Stella Gelmini, il deputato Pino Bicchielli e il responsabile nazionale per la Casa e le Politiche Abitative del partito nonché promotore di ReFuture – Forum dell’economia immobiliare, Andrea Napoli.

Lo scopo è avviare un confronto costruttivo e permanente per la definizione di una proposta efficace fondata sulla collaborazione tra istituzioni e attori del territorio. Tra le priorità c’è la volontà di promuovere una riforma organica della disciplina delle locazioni, con particolare riferimento alle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998, alla luce dei profondi cambiamenti sociali, economici e demografici che interessano il nostro Paese.

“La casa è per gli italiani un bene prezioso, che la politica ha il dovere di proteggere, anche creando le condizioni per l’innovazione. C’è chi fa i conti con la povertà abitativa, il caro mutui o il caro affitti, la mancata rigenerazione urbana di alcune periferie che rende queste realtà purtroppo un luogo di degrado, illegalità e paura. Noi Moderati, con Maurizio Lupi, vuole accendere i riflettori su questa emergenza ed è pronta a lavorare con esperti e associazioni di categoria. Perché dare e assicurare dignità abitativa agli italiani per noi è una priorità, sia che essi siano anziani soli che giovani alla ricerca della prima casa per mettere su famiglia o studenti alla ricerca di un alloggio. La crescita e il benessere dell’Italia passano anche da qui”, ha detto Gelmini.

“Lavorare per dare una dimora dignitosa ai cittadini è uno dei primari obiettivi di Noi Moderati. Siamo impegnati per la revisione del sistema delle locazioni, la promozione di modelli di locazione economicamente accessibili e stabili, nuove forme di tutela per locatori, la collaborazione pubblico-privato e la semplificazione amministrativa”, ha dichiarato Bicchielli.

“Noi Moderati è pronto a dare il proprio contributo al Piano Casa, con spirito costruttivo e senso di responsabilità istituzionale. Non abbiamo la pretesa di fare tutto da soli, ma vogliamo partecipare attivamente alla costruzione di un progetto ampio e condiviso per rispondere all’emergenza abitativa. È per questo che abbiamo riunito e coinvolto quelli che riteniamo essere tra i massimi esperti del settore, ai quali abbiamo chiesto un contributo concreto su questa tematica. Il Fondo Morosità, finanziato anche grazie all’impegno dell’onorevole Ilaria Cavo, dimostra che la politica può intervenire in modo concreto ed efficace. Per noi, questa è una battaglia identitaria che intendiamo portare avanti con determinazione”, ha aggiunto Napoli.