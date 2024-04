Piano Casa, Salvini “Non è un condono generalizzato”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non c’è nessun condono generalizzato: porteremo in Parlamento quello che è un atto di giustizia sociale che muoverà tante energie, tanti soldi, tanti immobili”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che parla di “piano casa” con i giornalisti al museo di Pietrarsa a Portici (Napoli) a margine del suo intervento alla tappa partenopea del tour “L’Italia dei sì”. “Chi si è costruito le ville in riva al mare, in riva al fiume, in aree protette sismiche, in aree idrogeologicamente pericolose, ovviamente non ha nessuna scusa – precisa Salvini -. Io mi sto occupando di tutto quello che è all’interno delle mura domestiche e sta bloccando migliaia di famiglie italiane per una finestra, per 20 centimetri di antibagno, per il soppalco, per la cameretta del figlio, per un sottotetto: tutto quello che sta bloccando milioni di immobili e intasando migliaia di comuni, per quello che mi riguarda, va sanato. Il cittadino paga, il Comune incassa, ci si libera da tanti fogli di carta, il mercato immobiliare torna a correre e l’obiettivo è che scendono i prezzi degli affitti e degli immobili in vendita. Ci stiamo lavorando con gli ingegneri, gli architetti, i geometri. Ancora qualche giorno di limatura e poi lo presenteremo a tutta la squadra di Governo”.

