Piano City Napoli celebra dieci anni di musica dal 17 al 20 ottobre

Piano City Napoli, la celebre manifestazione dedicata al pianoforte, festeggia il suo decimo anniversario con un programma straordinario: oltre 300 pianisti, 100 eventi pubblici, 20 location e 30 House Concert. L’evento, organizzato dall’Associazione Napolipiano e promosso dal Comune di Napoli nell’ambito di “Napoli Città della Musica”, è una festa unica nel suo genere, interamente dedicata a uno strumento: il pianoforte, declinato in tutte le sue varianti musicali, dalla classica al jazz, dal pop al rock, fino all’improvvisazione.

Il format, nato da un’idea del pianista Andreas Kern e già replicato in diverse città, è approdato a Napoli nel 2013 e negli anni è cresciuto, coinvolgendo artisti di fama internazionale giovani e talenti. Per il decennale, l’evento inaugura giovedì 17 ottobre al Teatro Acacia con un concerto straordinario: “Otto pianoforti a teatro”, un’esclusiva orchestra pianistica che eseguirà musiche di Vivaldi, Strauss, Rossini e un omaggio alla tradizione musicale napoletana.

Tra le numerose esibizioni spiccano il concerto di Daniel Rivera e quattro giovani pianisti con una speciale riduzione della Settima Sinfonia di Beethoven, e il jazz di Uri Caine, che si esibirà per la prima volta a Napoli. La abbraccerà tutta la città, con eventi nelle basiliche di San Giacomo degli Spagnoli e manifestazione San Paolo Maggiore, il Museo Filangieri, Villa Pignatelli e fino al Nest di San Giovanni a Teduccio e il Teatro Area Nord di Piscinola.

Grande attenzione sarà rivolta ai giovani, con laboratori e maratone concertistiche che vedranno protagonisti gli allievi di licei e scuole musicali. Inoltre, l’evento prevede concerti per i più piccoli, tra cui un’esibizione per i bambini dell’Ospedale Pausyllip.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono la “Piano Night” al Museo Hermann Nitsch e il concerto di Francesco Parrino, noto youtuber che proporrà brani pop al Museo Darwin Dohrn. La chiusura, il 20 ottobre, sarà affidata al duo Daniel Rivera ed Enrico Fagnoni, che si esibiranno nella Basilica di San Paolo.

L’ingresso agli eventi è gratuito fino a esaurimento posti, con alcune eccezioni per musei e location specifiche, dove il biglietto d’ingresso sarà ridotto a massimo 3€. Piano City Napoli si conferma così una grande festa della musica che coinvolgerà l’intera città, trasformando per quattro giorni Napoli in un palcoscenico a cielo aperto.