“L’8 luglio sara’ pubblicato il bando per il piano del lavoro in Campania. Finalmente 10mila posti di lavoro per giovani diplomati e laureati della regione”. Lo ha detto ad Eboli (Salerno) il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine di un’iniziativa sulle Universiadi. Per l’ex sindaco di Salerno “sara’ un’altra splendida opportunita’ che diamo ai giovani e un altro motivo per bloccare il flusso di emigrazione che rischia d’impoverire la nostra regione”.