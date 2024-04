Piano Mattei, Mattarella “Collaborazione paritaria con l’Africa”

ACCRA (GHANA) (ITALPRESS) – “Il Piano Mattei che il governo italiano ha lanciato evoca la volontà di collaborare su un piano paritario con l’Africa, cercando di coinvolgere in questo l’intera Europa”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver incontrato ad Accra il presidente del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

“La scelta del nome di Mattei per il piano non è casuale perchè Mattei è stato davvero un amico dell’Africa, del continente intero contro ogni forma di sfruttamento coloniale, per una collaborazione sul piano paritario”, ha aggiunto.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).