Piano Mattei, Meloni: domenica sarò in Egitto, accordo simile a quello con la Tunisia

“Firmeremo anche intese per la cooperazione bilaterale in diversi settori”

Roma, 15 mar. (askanews) – “Domenica sarò in Egitto, assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e ad alcuni altri primi ministri. È un’iniziativa simile a quella portata avanti in Tunisia: il memorandum of understanding lo stiamo portando anche in Egitto. In parallelo c’è un lavoro di cooperazione bilaterale che verrà formalizzato durante la giornata di domenica che riguarda il Piano Mattei per la collaborazione in ambito agricolo e di formazione ma firmeremo anche accordi di cooperazione nei settori della salute, del sostegno alle Pmi e degli investimenti”.Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla cabina di regia sul Piano Mattei.