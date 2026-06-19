Piano Mattei, Mulè”Guardare avanti, necessario collegamento stabile con Tunisia”

BARI (ITALPRESS) – “Io credo fermamente nella capacità di avere
una visione, pensare non a quello che la politica deve fare oggi
ma guardando ai prossimi 50 anni. Noi abbiamo investito e stiamo
investendo miliardi di euro sul piano Mattei, che significa
rendere l’Africa sempre più vicina all’Europa”. Lo ha affermato
a Bari il vicepresidente della Camera dei Deputati
Giorgio Mulè a proposito del progetto di costruzione di un tunnel
nel Mediterraneo, a margine dell’evento ‘Italpress Mezzogiorno:
dal locale al globale, nuove rotte dell’informazione’.
“È fondamentale – ha proseguito – avere allora un collegamento
stabile, simile al Bohai Strait Tunnel che stanno costruendo in
Cina. Si può fare tra la Sicilia e la Tunisia e sarebbe davvero il
superamento di una barriera dal punto di vista geografico che
unirebbe questi due continenti, superando per esempio Suez,
Gibilterra e avendo, attraverso il ponte di Messina, quella
connessione che non c’è. Non è avveniristico: recentemente se ne è
parlato all’Università Luiss, che ha già elaborato un progetto di
fattibilità. È qualcosa che si può fare, è qualcosa che a mio
giudizio va fatto per guardare realmente avanti e non essere fermi
a oggi”.
(ITALPRESS).
una visione, pensare non a quello che la politica deve fare oggi
ma guardando ai prossimi 50 anni. Noi abbiamo investito e stiamo
investendo miliardi di euro sul piano Mattei, che significa
rendere l’Africa sempre più vicina all’Europa”. Lo ha affermato
a Bari il vicepresidente della Camera dei Deputati
Giorgio Mulè a proposito del progetto di costruzione di un tunnel
nel Mediterraneo, a margine dell’evento ‘Italpress Mezzogiorno:
dal locale al globale, nuove rotte dell’informazione’.
“È fondamentale – ha proseguito – avere allora un collegamento
stabile, simile al Bohai Strait Tunnel che stanno costruendo in
Cina. Si può fare tra la Sicilia e la Tunisia e sarebbe davvero il
superamento di una barriera dal punto di vista geografico che
unirebbe questi due continenti, superando per esempio Suez,
Gibilterra e avendo, attraverso il ponte di Messina, quella
connessione che non c’è. Non è avveniristico: recentemente se ne è
parlato all’Università Luiss, che ha già elaborato un progetto di
fattibilità. È qualcosa che si può fare, è qualcosa che a mio
giudizio va fatto per guardare realmente avanti e non essere fermi
a oggi”.
(ITALPRESS).
xa2/abr/gtr