Piano Mattei, Mulè”Guardare avanti, necessario collegamento stabile con Tunisia”

BARI (ITALPRESS) – “Io credo fermamente nella capacità di avereuna visione, pensare non a quello che la politica deve fare oggima guardando ai prossimi 50 anni. Noi abbiamo investito e stiamoinvestendo miliardi di euro sul piano Mattei, che significarendere l’Africa sempre più vicina all’Europa”. Lo ha affermatoa Bari il vicepresidente della Camera dei DeputatiGiorgio Mulè a proposito del progetto di costruzione di un tunnelnel Mediterraneo, a margine dell’evento ‘Italpress Mezzogiorno:dal locale al globale, nuove rotte dell’informazione’.“È fondamentale – ha proseguito – avere allora un collegamentostabile, simile al Bohai Strait Tunnel che stanno costruendo inCina. Si può fare tra la Sicilia e la Tunisia e sarebbe davvero ilsuperamento di una barriera dal punto di vista geografico cheunirebbe questi due continenti, superando per esempio Suez,Gibilterra e avendo, attraverso il ponte di Messina, quellaconnessione che non c’è. Non è avveniristico: recentemente se ne èparlato all’Università Luiss, che ha già elaborato un progetto difattibilità. È qualcosa che si può fare, è qualcosa che a miogiudizio va fatto per guardare realmente avanti e non essere fermia oggi”.(ITALPRESS).

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