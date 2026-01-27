Piano Mattei, vertice Italia-Africa il 13 febbraio in Etiopia

Roma, 27 gen. (askanews) – L’Italia organizzerà il secondo Vertice Italia-Africa a livello di Capi di Stato e di Governo il 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia, come anticipato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di inizio anno.

“Si conferma – si legge in una nota di Palazzo Chigi – così il rafforzamento delle relazioni strategiche con il continente africano e il consolidamento degli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa, lanciato a Roma nel gennaio 2024”.

Il vertice, a cadenza biennale, sarà ospitato in Africa per la prima volta e si svolgerà in concomitanza con il Vertice dell’Unione Africana, alla vigilia dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana. Nel quadro dei lavori, il Presidente Meloni interverrà, in qualità di ospite d’onore, nella sessione plenaria di apertura dell’Assemblea prevista la mattina di sabato 14 febbraio.

“L’iniziativa – prosegue la nota – a due anni dalla presentazione ufficiale, rappresenta una nuova tappa dell’impegno italiano volto a promuovere un partenariato politico ed economico strutturato con le Nazioni africane, potenziando la cooperazione su sviluppo sostenibile, infrastrutture, energia, istruzione e formazione, sanità e agricoltura, secondo gli assi strategici del Piano Mattei. Il vertice sarà anche l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti dal Piano, volto a rafforzare la presenza italiana nel continente attraverso missioni di sistema, dialogo politico e progetti congiunti, e per individuare insieme le priorità operative per i prossimi anni”.