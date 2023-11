Piano nazionale promozione lettura: domande di contributi in aumento

È in continua crescita l’interesse per i finanziamenti di attività che hanno al centro i libri e la lettura in Italia. A fronte degli 8,52 milioni di euro messi a disposizione dal fondo per bandi di finanziamento, le domande presentate per i 14 bandi tra il 2021 e il 2022 sono aumentate del 31,6%, passando da 396 a 521, per un totale nel biennio di 917. Nel 2023 sono stati finanziati finora sei bandi e altri sono in corso. Si arriva così a un totale al momento di 20 bandi finanziati. Lo rende noto il Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero della Cultura, che ha presentato alla Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura (Legge 15/2020) per il biennio 2021-2022.

I bandi di finanziamento che hanno avuto la maggior partecipazione nel 2022 sono risultati ‘Ad alta voce’ (+84) domande rispetto al 2021 e ‘Città che legge’ (+43). Di rilevanza il bando ‘Traduzioni’ anche in vista dell’Italia Paese Ospite d’Onore alla Buchmesse 2024 con assegnati complessivamente nel biennio 800 mila euro per la traduzione di 300 opere italiane tradotte in lingua straniera. Se si considera il periodo dalla prima edizione nel 2021 il Centro ha sostenuto la traduzione di 517 opere.

Le regioni che hanno visto finanziato il più alto numero di istanze nel 2022 sono risultate: Puglia (19), Lazio (11), Lombardia e Piemonte (9). Mentre a livello di partecipazione, le regioni che hanno presentato più istanze nel 2022 sono: Puglia (70), Campania (56) e Lazio (55). “Si osserva un’alta partecipazione nelle regioni dove sono maggiormente attive le reti territoriali di promozione della lettura, cioè ‘Patti per la lettura’ e ‘Città che legge'” evidenzia la Relazione.

Nel 2022 oltre i tre quarti del totale dei soggetti che hanno dimostrato interesse per i bandi di finanziamento e gli avvisi pubblicati dal Centro (inclusa la qualifica Città che legge 2022-2023) sono risultati Comuni o Enti locali (77,3%), seguiti da soggetti No Profit (19,4%) e da soggetti privati(case editrici, agenti, agenzie letterarie e gruppi editoriali) per il 3,3% del totale.