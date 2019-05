Con Decreto Ministeriale del 30 maggio 2019, per la campagna 2019/2020, il termine ultimo di presentazione delle domande di adesione alla Misura delle Ristrutturazione e Riconversione Vigneti è stato rinviato al 1° luglio 2019. Pertanto, il termine per la presentazione delle domande in Regione Campania già fissato al 31 maggio 2019 dal Decreto Dirigenziale Regionale 51 del 18 aprile 2019, è differito al 1° luglio 2019 (data ultima di rilascio al Sian).