Piano per il Sud, ecco il documento

«La vera sfida del Piano per il Sud non è stanziare le risorse ma spenderle e spenderle bene. Per questo puntiamo ad un nuovo metodo: capire su cosa puntare, iniziando dai giovani e dall’istruzione. Questo piano è il frutto di un lavoro condiviso del Governo – ringrazio molto il premier Conte – non è un frutto della mia mente. La vera novità di questo Piano è nel metodo: abbiamo rafforzato il presidio centrale ma lo mettiamo a servizio degli enti locali». Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano, ieri, a Mezz’ora in Più su Rai 3. Sono stati ricordati i numeri del Piano per il sud: 23 miliardi in 10 anni, di cui 33 per le infrastrutture e 21 miliardi per il prossimo triennio. Ecco il documento integrale.

Scarica il Pdf