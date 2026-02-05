Piantedosi: “Approvate norme che rafforzano divieto porto coltelli”

“Confermo introduzione del fermo preventivo”

Roma, 5 feb. (askanews) – Il dl che abbiamo approvato contiene “norme che hanno rafforzato quelle esistenti sul divieto del porto di coltelli e armi atte ad offendere. L’intervento si fonda soprattutto sulla necessità di accompagnare sanzioni penali a una serie di misure sanzionatorie di carattere amministrativo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi nella conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri.”Confermo che viene introdotto il fermo preventivo. L’interlocuzione con il Quirinale è stata molto proficua. Il testo esce esattamente come era stato proposto all’inizio. Non è una misura liberticida, ci sono tutte le garanzie possibili”.