Piantedosi: Confermo introduzione del fermo preventivo -2

Roma, 5 feb. (askanews) – Quella sul fermo preventivo, ha sottolineato Piantedosi, “non è una misura liberticida, è presente in molti ordinamenti, prevede il rapporto con l’autorità giudiziaria a cui viene comunicato che la persona è accompagnata in un ufficio di polizia e trattenuta fino a due ore. Se poi si ravvisasse che non ci sono le condizioni può disporre la liberazione”.

Piantedosi ha quindi sottolineato che “è sempre così nella nostra formulazione, conosciamo i limiti fissati dalla costituzione sulla limitazione della libertà personale. Questa norma attiene a un’ipotesi di prevenzione molto pregnante, a condizioni indiziarie molto importanti sulla possibilità che possano essere compiuti in occasione di manifestazioni determinate fattispecie di reati un po’ come abbiamo visto in questi ultimi giorni”.