Piantedosi e Johansson a Lampedusa “Priorità lotta a trafficanti”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Contrastare il traffico di esseri umani, questa è la priorità del Governo italiano e dell’Unione Europea”. Così hanno aperto la conferenza stampa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Commissario Europeo agli Affari Interni Ylva Johansson, al termine della visita all’hotspot di Lampedusa. Una visita durata circa un’ora, durante la quale hanno evidenziato l’ottimo lavoro svolto dalla Croce Rossa Italiana in questo primo mese di nuova gestione dell’hotspot di contrada Imbriacola. “Tutti gli stati membri dell’Unione europea sono sempre stati, e continueranno ad esserlo, accanto ai paesi che vivono periodi di forte stress, lo abbiamo fatto con la Polonia e continueremo a farlo anche con l’Italia”, ha sottolineato la commissaria europea arrivata sull’isola.

Entrambi i rappresentanti istituzionali hanno ringraziato le forze dell’ordine e le istituzioni locali, che quotidianamente fronteggiano con grande impegno i flussi migratori di questo periodo. Oltre 65 mila migranti sono arrivati in Italia dall’inizio del 2023. “Nei prossimi mesi, in Italia, sarà rafforzato l’intero apparato di accoglienza comprese le operazioni di rimpatri nei paesi di origine e di partenza” ha proseguito il ministro Piantedosi, affermando inoltre, che “l’hotspot di Lampedusa sarà monitorato costantemente e di volta in volta sarà adeguato alle esigenze, per garantire condizioni ottimali a tutti coloro i quali approderanno sulla più grande delle Pelagie”.

