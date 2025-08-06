Piantedosi e Pisani a Palermo rendono omaggio a Cassarà e Antiochia

PALERMO (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deposto una corona di fiori nel reparto della squadra mobile di Palermo per rendere omaggio al vice questore Ninni Cassarà e all’agente Roberto Antiochia, uccisi dalla mafia il 6 agosto 1985. Alla cerimonia hanno partecipato il capo della polizia Vittorio Pisani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, il procuratore generale della Corte d’Appello di Palermo Lia Sava e i familiari di Cassarà e Antiochia.

