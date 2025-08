Pianura, festeggiamenti in onore di San Giustino Maria Russolillo: una settimana di fede, musica e cultura

Il Santuario di San Giustino Maria Russolillo, nel cuore di Pianura, ha vissuto una settimana di intensa spiritualità e festa in occasione dei solenni festeggiamenti dedicati all’Apostolo delle Vocazioni. Migliaia di fedeli e pellegrini provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero hanno preso parte alle celebrazioni, riempiendo il quartiere di preghiera, devozione e partecipazione comunitaria.

Il programma è stato ricco e articolato, alternando momenti di preghiera e riflessione a spettacoli di musica e teatro, in un clima di profonda gioia che ha saputo unire generazioni e sensibilità diverse.

Le celebrazioni sono iniziate mercoledì 30 luglio con il triduo solenne presso la parrocchia Santa Famiglia. La Santa Messa è stata presieduta da S.E.R. Mons. Angelo Spinello, Vescovo di Aversa, che nell’omelia ha richiamato con parole toccanti la missione di San Giustino, invitando i fedeli a lasciarsi guidare dallo spirito vocazionale e a vivere la propria fede con coraggio e coerenza. L’atmosfera di intensa spiritualità è stata sostenuta dai canti della corale interparrocchiale di Altavilla Silentina. Al termine della celebrazione, si sono svolte le Ordinazioni Diaconali, momento di grande emozione per l’intera comunità.

La serata è proseguita con il teatro: la compagnia “L’Altra Scena” ha portato in scena una vivace commedia in atto unico di Antonio Petito, diretta da Giorgio Pacileo. L’iniziativa è stata curata con grande impegno dal presidente della commissione dei festeggiamenti, padre Giuseppe Fasano, ha avuto cura che ogni momento fosse vissuto all’insegna della spiritualità, coinvolgendo gli Amici di Don Giustino e numerosi volontari che, sotto la sua guida, hanno collaborato con impegno e dedizione affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. hanno trasformato il sagrato del Santuario in un vero palcoscenico di arte cultura è spiritualità.

Giovedì 31 luglio, la Santa Messa è stata presieduta da S.E.R. Mons. Pasquale Cascio, Vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, con l’accompagnamento della corale di Casella in Pittari. In serata, il pubblico si è lasciato trascinare dall’energia e dal ritmo della band “Astonauti”, che ha animato il sagrato con un concerto molto partecipato.

Il momento più atteso si è vissuto venerdì 1° agosto con la tradizionale processione della statua di San Giustino Maria Russolillo per le vie di Pianura. Il corteo, aperto dalla banda musicale “Città di Bari” e dagli sbandieratori, In testa al corteo c’erano il Padre Generale dei Vocazionisti, don Ciro Sarnataro, in rappresentanza della famiglia vocazionista nel mondo, e don Antonio Coluccia, con la Madre Generale delle Suore Vocazioniste, Madre Maria Chiara Vitale. Presenti anche le istituzioni con il Presidente della Municipalità di Pianura e Soccavo, Andrea Saggiomo, e i consiglieri Giorgio Birra e Agostino Romano, in rappresentanza di tutta la comunità pianurese. Il corteo ha percorso le strade del quartiere portando il saluto del Santo a tutta la comunità. Dai balconi, addobbati con lenzuoli bianchi in onore del loro santo di Pianura, i fedeli, tra applausi e commozione, gridavano ‘Viva San Giustino!’ mentre lanciavano petali di rose, creando un’atmosfera di intensa devozione e profonda spiritualità. È stato un gesto carico di significato, che ha riportato idealmente il fondatore dei Vocazionisti tra la sua gente.

Al termine della processione, la Santa Messa è stata celebrata da S.E.R. Mons. Gennaro Passarella, Vescovo emerito di Pozzuoli e Ischia, con la partecipazione della corale di San Marzano sul Sarno. La serata si è conclusa ancora con il teatro: la compagnia “I Giovani dell’Altra Scena” ha portato sul palco uno dei capolavori di Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”, per la regia di Francesco Sansone, ricevendo calorosi applausi.

A rendere ancora più speciale questa settimana di festa sono stati i numerosi eventi musicali: il concerto di Consiglia Morone, che con la sua voce intensa ha regalato un viaggio nella tradizione musicale partenopea; l’esibizione del Gruppo Folkloristico di Agerola, che ha portato sul palco la gioia e i colori della cultura popolare campana; e l’atteso concerto de Il Giardino dei Semplici, che ha emozionato il pubblico con i brani più celebri del loro repertorio.

Il culmine delle celebrazioni si è avuto sabato 2 agosto. Dalle prime ore del mattino, il Santuario ha accolto i fedeli con diverse celebrazioni eucaristiche alle ore 7, 9, 10, 11 e 12, seguite dalla recita del Santo Rosario guidata dalle Suore Vocazioniste. Nel pomeriggio, la Messa solenne è stata presieduta da Padre Ciro Sarnataro S.D.V., Superiore Generale della Congregazione dei Vocazionisti, accompagnato dalla corale “Divine Vocazioni”. La celebrazione religiosa sarà trasmessa in diretta streaming sull’emittente televisiva Caprievent.TV, in collegamento con tutte le case dei Vocazionisti nel mondo. Un momento di forte coinvolgimento spirituale, arricchito dalla bellissima omelia di padre Ciro Sarnataro, che ha ripercorso la vita di San Giustino invitando i fedeli a seguirne l’esempio.

A chiudere la settimana, il sorteggio di beneficenza e uno spettacolo di fuochi d’artificio che illuminerà il cielo di Pianura, salutando con gioia i fedeli e ringraziandoli per la grande partecipazione.

Un plauso particolare va al Comitato organizzatore e al Comitato Amici di Don Giustino, ai Padri Vocazionisti e a tutti i volontari che, con passione e dedizione, hanno contribuito alla riuscita di questa edizione.

Ancora una volta, i festeggiamenti in onore di San Giustino Maria Russolillo hanno saputo unire fede, tradizione e cultura, lasciando un segno profondo nei cuori di tutti i partecipanti.

M.O