Piastri cala il tris e va in testa al Mondiale, Leclerc 3°

JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Oscar Piastri conferma la sua strepitosa crescita e conquista il suo terzo successo stagionale nel Gran Premio di Arabia Saudita 2025 di Formula 1. Il pilota della McLaren precede la Red Bull di Max Verstappen di +2.843 e la Ferrari di Charles Leclerc di +8.104. L’australiano, ora nuovo leader del Mondiale, si dice felice per l’ottimo weekend disputato: “Vorrei un divano. E’ stata una gara davvero difficile, sono contento di aver vinto. La partenza ha fatto la differenza. Nel primo stint mi mancavano le gomme e non potevo stare con Max, dopo il pit stop è stato molto bello. Abbiamo fatto tutte le cose giuste, ma si poteva fare anche di più perchè Verstappen era troppo vicino. Non mi sarei accontentato di un secondo posto, sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto sulle partenze, stavolta ne abbiamo tratto i frutti. Abbiamo portato l’aggiornamento, il grip funzionava. Anche se è stata una delle gare più difficili di tutta la mia carriera”. Bella prestazione anche di Verstappen, che paga i 5″ di penalità arrivati in seguito ad un’infrazione commessa ad inizio gara durante il duello con Piastri. “Voglio soltanto ringraziare i fan per il sostegno. E’ stato un grande weekend, una pista fantastica. Non vedo l’ora di andare a Miami”, il breve commento del quattro volte campione del mondo. Primo podio stagionale per la Ferrari in una gara lunga, con un Leclerc sontuoso soprattutto nel resistere all’assalto finale di Norris: “Purtroppo in qualifica non riusciamo a tirare fuori il massimo dalla macchina. Abbiamo fatto il massimo, sono molto fiero di questo. Ora dobbiamo migliorare la macchina per poter lottare un pò più avanti. Il mio ingegnere è stato molto rilassato, per me la situazione era più intensa. Abbiamo un bel rapporto, penso che si veda e i risultati lo dimostrano. Non mi aspettavo di concludere al terzo posto. Dobbiamo continuare a spingere al massimo, speriamo che gli aggiornamenti arrivino presto”, spiega il monegasco. Quarto posto in rimonta per Lando Norris, il quale limita i danni realizzando anche il giro veloce, che però non gli consente di restare in vetta alla classifica piloti. Alle spalle del britannico si piazzano le due Mercedes di George Russell ed Andrea Kimi Antonelli, che probabilmente ottengono il miglior risultato possibile sulla pista saudita. Un’altra gara anonima per l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che non riesce ad andare oltre una deludente settima posizione. Il britannico conferma le sue difficoltà, ma spera di voltare pagina in vista di Miami: “Non potevo fare meglio neanche di un secondo. Credo che la macchina sia in grado di arrivare al terzo posto visto che Charles ci è riuscito. Quindi non posso prendermela nemmeno con la macchina”, sottolinea il sette volte iridato. Completano la top ten la coppia Williams formata da Carlos Sainz ed Alexander Albon e la sorprendente Racing Bulls di Isack Hadjar. Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur, al termine della gara, commenta la buona prestazione di Charles Leclerc: “Se non siamo uno o due passi davanti è colpa delle qualifiche, in gara il passo è molto buono. Dal decimo giro in poi è stato meglio di quello di Verstappen e Piastri. Dobbiamo fare un lavoro migliore il sabato, è un lavoro di squadra. Siamo tutti sulla stessa barca. Sabato abbiamo faticato enormemente in curva 1 e 2, mentre in gara eravamo i più veloci. In queste situazioni la gestione delle gomme è buona, ci manca qualcosa sul giro secco. Conta tutto, non solo un particolare”, conclude il francese.

