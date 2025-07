Piattaforma sulla Finanza sostenibile: Bruxelles a caccia di esperti

La Commissione europea ha pubblicato oggi un invito a presentare candidature per la terza Piattaforma sulla finanza sostenibile. La Piattaforma è un organo consultivo composto da esperti del settore pubblico e privato. Il suo ruolo è quello di consigliare la Commissione su temi rilevanti relativi alla tassonomia dell’UE e al quadro normativo dell’UE sulla finanza sostenibile in generale.

Nell’ambito del pacchetto Omnibus del febbraio 2025, la Commissione ha annunciato una revisione degli attuali criteri tecnici di vaglio degli atti delegati sulla tassonomia climatica e ambientale per migliorarne l’usabilità e la coerenza. La terza Piattaforma sulla finanza sostenibile sarà consultata per tale revisione e fornirà consulenza alla Commissione sull’elaborazione di criteri per le attività economiche che potrebbero essere aggiunte alla tassonomia. Inoltre, la Piattaforma sosterrà il lavoro in corso della Commissione sulla finanza di transizione, contribuendo a garantire che le politiche dell’UE guidino e accelerino efficacemente la transizione verso un’economia più sostenibile.

La nuova piattaforma sarà composta da un massimo di 35 membri, di cui fino a 28 saranno selezionati tramite l’invito a presentare candidature. La Commissione cercherà di effettuare una selezione equilibrata, includendo sia persone nominate a titolo personale con comprovata esperienza, sia rappresentanti degli interessi delle parti interessate, della società civile, di organizzazioni, del mondo accademico e degli istituti di ricerca. La Commissione nominerà direttamente i sette membri permanenti, in rappresentanza di enti pubblici. Inoltre, la Commissione potrà concedere lo status di osservatori a persone, organizzazioni ed enti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri.

Il bando per la Piattaforma sulla finanza sostenibile sarà aperto fino al 7 settembre 2025.