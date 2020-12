Piattaforme per investire online: ecco le preferite in Europa

La forte digitalizzazione a cui stiamo assistendo in questo periodo ha rappresentato una grande spinta anche per la nascita di nuove piattaforme di investimento online. Mentre quelle presenti nel settore da molto tempo si sono riorganizzate, molte altre piattaforme di trading nuove di zecca hanno fatto la comparsa sul mercato.

In una situazione così complessa e variegata, è naturale chiedersi quali sono le armi a disposizione dei consumatori per riuscire a distinguere una buona piattaforma da una che invece è scadente.

Quest’anno, siccome molti in Europa si sono riversati nel settore trading partendo da zero è stato possibile stilare alcune classifiche che parlano dell’indice di gradimento degli investitori in erba in fatto di piattaforme di trading in rete.

Il responso vede due piattaforme primeggiare nelle preferenze di chi ha scelto la via degli investimenti online. Si tratta delle due piattaforme che in Europa sono cresciute maggiormente nell’ultimo anno:

Saxo Bank

Oanda

Servizi di Saxo Bank: cos’hanno di speciale?

La piattaforma di trading web di Saxo Bank si chiama SaxoTraderGO, la sua piattaforma di trading desktop funziona sotto il nome di SaxoTraderPRO. Entrambi sono sviluppati da Saxo. Tuttavia, è possibile utilizzare anche altre piattaforme di terze parti per il trading o la gestione del proprio portafoglio.

SaxoTraderGO è una grande piattaforma; due caratteristiche che vogliamo sottolineare in particolare sono il suo design moderno e la facilità d’uso.

La piattaforma facilmente personalizzabile soddisfa le esigenze sia dei principianti che dei professionisti. Tuttavia, la personalizzazione ha i suoi limiti; ad esempio, è possibile modificare le dimensioni delle varie schede ma non le relative posizioni.

Le funzioni di ricerca di Saxo sono ottime. I risultati della ricerca sono rilevanti e raggruppati per classe di attività. Se si cerca Apple, i risultati mostreranno le azioni Apple, i CFD e le opzioni.

C’è un pulsante a tendina sul lato destro della casella di ricerca per il filtraggio dei risultati. Ad esempio, è possibile restringere i risultati della ricerca delle azioni a specifici paesi, oppure filtrare i risultati della ricerca forex per le principali coppie di valute.

La piattaforma di trading mobile di Saxo Bank ha sia la versione per iOS che quella per Android. La piattaforma è disponibile nelle stesse lingue e ha le stesse funzioni di ricerca, gli stessi tipi di ordine e gli stessi avvisi della piattaforma di trading web. Fornisce l’autenticazione in due fasi.

La facilità d’uso della piattaforma è inferiore a quella della piattaforma di trading web. Ci è piaciuto il design moderno, ma siamo rimasti un po’ delusi dalla struttura confusa del menu, che a volte rende difficile trovare quello che si sta cercando.

Cosa contraddistingue invece Oanda?

Oanda è un broker di forex americano fondato nel 1996 legalmente operativo anche in Europa. È considerato sicuro perché ha una lunga esperienza, divulga i propri dati finanziari ed è regolamentato da autorità di alto livello, come il Retail Foreign Exchange Dealer (RFED) statunitense e la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.

Oanda fornisce un login in due fasi, che è più sicuro rispetto all’utilizzo di un semplice nome utente e password. Affinché il login in due fasi funzioni, è necessario installare l’applicazione Google Authenticator, che è un compromesso facile da accettare per motivi di sicurezza.

La funzione di ricerca della piattaforma è buona, in quanto è possibile trovare facilmente le risorse che si stanno cercando. La piattaforma di trading mobile Oanda è facile da usare. La scheda del grafico è ottima, è possibile personalizzarla bene. Questo non è qualcosa che si trova comunemente presso altri broker.

Queste sembrano essere le caratteristiche che hanno fatto di Oanda e di Saxo Bank le principali piattaforme di questo 2020. La parola chiave è semplicità soprattutto in un settore complesso come il trading online.