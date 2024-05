Piazza Affari chiude a +0,46% e aggiorna i massimi dal 2008

Milano, 13 mag. (askanews) – Chiusura in rialzo per Piazza Affari, tra le migliori performance oggi tra le Borse europee, più caute dopo i record registrati nell’ultima seduta e in attesa mercoledì del dato sull’inflazione Usa, che darà maggiori indicazioni sulle prossime mosse della Fed sui tassi. A Milano il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,46% portandosi a 34.815 punti e aggiornando così i massimi da gennaio 2008, mentre a Parigi il Cac40 ha ceduto lo 0,12% e a Francoforte il Dax lo 0,11%.

Tra i titoli principali, maglia rosa a Stellantis (+3,7%), seguita da Diasorin (+2,85%), che ha proseguito i guadagni in scia ai conti, e da Tim (+2,74%). Realizzi su Leonardo (-3,34%).

Sul fronte dei nostri titoli di Stato, lo spread ha chiuso a 134 punti, con il rendimento del Btp decennale che sul mercato secondario si è attestato al 3,85%.