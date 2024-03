Piazza Affari chiude in rialzo, in luce Leonardo giù Erg

Roma, 13 mar. (askanews) – Chiusura positiva per Piazza Affari, con l’Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,39% a 33.885 punti.

Sul listino principale, in luce Leonardo che prosegue nei rialzi innescati ieri con la presentazione del Piano industriale 2024-2028 e i conti 2023 che incorporano la distribuzione di un dividendo raddoppiato. Il titolo della società di Piazza Monte Grappa ha guadagnato il 3,45%. Bene anche Azimut che avanza del 3% ed Eni in rialzo dell’1,95%. Parziale recupero per Tim che ha guadagnato lo 0,71% dopo i cali dei giorni scorsi.

Sul fronte dei ribassi, Erg perde quasi il 5%, seguita da A2A, in calo del 2,58%. Negative anche le Stellantis, in ribasso dell’1,28%.