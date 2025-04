Piazza Campania al Vinitaly, inaugurazione domenica 6 con De Luca: presenti 180 aziende della regione

– “Dove la storia incontra il futuro”: la Regione Campania protagonista alla 57esima edizione di Vinitaly in programma a Verona dal 6 al 9 aprile prossimi con una collettiva di circa 180 aziende. Il Padiglione B Campania a Vinitaly sarà di 5.800 metri quadrati, curato dall’assessorato all’Agricoltura e dall’assessorato alle Attività produttive della Regione Campania, in collaborazione con Unioncamere Campania. L’area di Piazza Campania sarà di circa 500 metri quadrati, con un’ampia sala per gli eventi e un’area degustazione in cui saranno protagonisti i sette Consorzi di Tutela del Vino della regione. “Vinitaly è un appuntamento centrale per la Campania del vino – ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo – uno spazio strategico di visibilità e confronto che ci permette di raccontare la qualità e l’identità del patrimonio vitivinicolo regionale. Le nostre aziende partecipano da protagoniste, forti di una biodiversità unica e di un radicamento territoriale profondo. Un ringraziamento va al presidente Vincenzo De Luca, che ha offerto un indirizzo strategico chiaro e un sostegno costante alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari regionali. Il programma di questa 57esima edizione – ha aggiunto – propone degustazioni e masterclass guidate da esperti delle principali guide enologiche italiane e internazionali. Insieme ai Consorzi di Tutela, daremo spazio alle denominazioni di tutte le province, valorizzando il lavoro delle imprese e favorendo il confronto con la critica specializzata”. Torna anche il premio ‘Ambasciatori dei vini di Campania’, giunto alla terza edizione, che per la prima volta coinvolge le pizzerie. “Dopo aver premiato le migliori carte dei vini in ristoranti stellati e gourmet, estendiamo il riconoscimento a chi promuove fuori dalla nostra regione due eccellenze del territorio campano: il vino e la pizza. Infine, il nuovo padiglione Campania, frutto di un percorso condiviso, supera il precedente concept ispirato a Pompei per abbracciare una narrazione visiva più pop e audace. Un’identità grafica rinnovata, pensata per coinvolgere le nuove generazioni e raccontare con forza e originalità il volto dinamico del vino campano”, ha concluso Caputo.

La partecipazione della Regione Campania a Vinitaly è frutto di un percorso mirato – ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello – basato sulla selezione delle aziende attraverso un apposito bando, realizzato in piena sintonia e collaborazione con il sistema camerale regionale. L’obiettivo è garantire un sostegno concreto alle imprese vitivinicole, rafforzando la loro capacità di competere sui mercati nazionali e internazionali, favorendo l’incontro diretto con operatori economici qualificati. È importante investire in manifestazioni strategiche come Vinitaly, se si vuole sostenere concretamente la crescita economica del territorio e promuovere anche all’estero il patrimonio di qualità, innovazione e sostenibilità che caratterizza le produzioni campane”. Tra i punti salienti del folto programma di attività, sabato 5 aprile la partecipazione al fuori salone Vinitaly and the City con un evento speciale di degustazione di vini e pizze dalle 19 alle 21 nel centro di Verona presso il Cortile del Tribunale, in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana e i sette Consorzi di Tutela. Domenica 6 aprile alle 11.30 conferenza stampa con Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Tommaso De Simone, vice presidente nazionale Unioncamere e gli assessori regionali della Campania, Antonio Marchiello e Nicola Caputo.