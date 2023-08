Piazza del Plebiscito, il colonnato e i sotterranei: via all’operazione rilancio. Il ministro Piantedosi a Napoli

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, giovedì 3 agosto, alle ore 16, sarà in Prefettura a Napoli per presenziare alla sottoscrizione dell’Accordo per la valorizzazione, la riqualificazione e la gestione unitaria del Complesso di Piazza del Plebiscito a Napoli e dei suoi spazi Ipogei, da parte del Direttore centrale degli Affari dei Culti e per l’amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Dipartimento Libertà civili ed immigrazione, Prefetto Fabrizio Gallo, del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, del Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme e del Direttore Generale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Luigi La Rocca. L’iniziativa – avviata grazie alla sinergia tra tutti gli attori istituzionali coinvolti – intende promuovere la gestione unitaria delle attività connesse alla riqualificazione di piazza del Plebiscito, del colonnato, degli spazi ipogei e dei locali del Fondo Edifici di Culto, realizzando interventi di manutenzione e restauro del colonnato e dei retrostanti edifici nonché di illuminazione diffusa, al fine di valorizzare l’intera piazza e assicurarne la piena fruizione pubblica.