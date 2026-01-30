Piazza Garibaldi, tra abusivismo e microcriminalità il quartiere muore. Appello di avvocati alle autorità

Mercatini abusivi, sporcizia, accattonaggio, scippi, prostituzione e mancanza di sicurezza: Piazza Garibaldi versa in uno stato di degrado che mette a rischio residenti, commercianti e turisti. L’appello, firmato da dott.ssa Flavia Chiarolanza, avv. Sara Muro e avv. Riccardo Vizzino, è stato inviato a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, prefetto di Napoli Michele Di Bari, comandante polizia locale Ciro Esposito, ministero dell’Interno, e Agenzia delle Entrate, sollecitando interventi immediati.

Piazza Garibaldi, cuore pulsante… in crisi

Nonostante la recente riqualificazione, Piazza Garibaldi si è trasformata in un covo di microcriminalità, con episodi quotidiani di borseggi, gioco d’azzardo e scommesse clandestine. La mancanza di presidi e di controlli contribuisce a una percezione diffusa di insicurezza, scoraggiando la fruizione dell’area da parte di cittadini e turisti.

Mercatini abusivi e contraffazione

Già dalle prime ore del mattino, oggetti e indumenti usati vengono prelevati dai cassonetti e rivenduti senza alcuna igiene. Prodotti contraffatti come borse, occhiali e abbigliamento contribuiscono a un circolo vizioso di illegalità che danneggia l’immagine della città, già valorizzata negli anni come meta turistica nazionale e internazionale.

Emergenza abitativa e sanitaria

Molti proprietari affittano immobili sovraffollati a stranieri irregolari, creando condizioni igienico-sanitarie precarie e favorendo comportamenti criminali. La presenza di “tuguri” e B&B abusivi alimenta l’emarginazione e ostacola l’integrazione. La situazione peggiora con bivacchi notturni e schiamazzi continui, che incidono negativamente sulla qualità della vita.

L’impatto economico

Il degrado ha causato una svalutazione degli immobili superiore al 30%, danneggiando anche il settore terziario, in particolare ristoratori e commercianti.

Le richieste alle Istituzioni

L’appello dei firmatari propone misure concrete:

sgombero dei venditori abusivi e rimozione dei rifiuti biologici;

censimento obbligatorio di tutti i soggetti irregolari presenti sul territorio;

installazione di telecamere a ogni angolo;

presenza costante di polizia municipale ed esercito;

controlli ASL sulle condizioni igieniche degli alloggi.

L’obiettivo non è discriminare, ma garantire dignità e sicurezza, interrompendo il circolo vizioso di illegalità, emarginazione e degrado.