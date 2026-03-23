Piazza Garibaldi, un modello di rigenerazione inclusiva da esportare: confronto a Palazzo Gravina

Non solo riqualificazione fisica ma presenza quotidiana, relazioni, servizi e cura condivisa degli spazi. È questa la traiettoria indicata dal seminario “Fare città nei luoghi terzi. Idee e alleanze per la rigenerazione inclusiva di piazza Garibaldi”, ospitato a Palazzo Gravina, sede del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e promosso in collaborazione con la cooperativa sociale Dedalus. Al centro del confronto l’esperienza di “Bella Piazza”, percorso di co-gestione pubblico-privato degli spazi pubblici di piazza Garibaldi sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni, modello concreto di rigenerazione inclusiva che durante tutto l’anno ospita attività ed eventi gratuiti aperti alla cittadinanza.

“Esperienze come quella di Bella Piazza dimostrano che la rigenerazione urbana funziona quando non è calata dall’alto ma viene costruita con le comunità, con chi vive e attraversa quotidianamente i luoghi, mettendo insieme istituzioni, università, terzo settore e cittadinanza”, ha affermato l’assessore regionale alle Politiche sociali e alle Scuola Andrea Morniroli, sottolineando il valore di un modello “fondato sulla co-progettazione tra pubblico e privato e sulla costruzione di un senso condiviso di appartenenza. La Regione Campania può prendere spunto da questa esperienza, facendone tesoro per produrre linee di indirizzo e processi di accompagnamento”.

Per Maria Federica Palestino, professoressa ordinaria di Urbanistica dell’Università Federico II, “piazza Garibaldi è una porta della città, un punto complesso e conteso da tanti utenti diversi. Bisogna tener conto di tutti e declinare nuove formule di rigenerazione in chiave inclusiva, perché l’accoglienza anche dei più fragili è importante per preservare la porosità di Napoli. Una visione che può rappresentare anche un primo passo verso un’attenzione più ampia per Napoli Est”. Sulla stessa linea Laura Lieto, vicesindaca e assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, che ha definito Bella Piazza un’esperienza “virtuosa e innovativa, capace di riconciliare le parti di questi spazi, diverse comunità, diverse provenienze, storie molto diverse, accompagnando la trasformazione fisica con un processo di riconoscimento collettivo e di cura”.

A raccontare gli effetti concreti del lavoro in piazza da parte del partenariato è stato Fabio Landolfo, fondatore dell’associazione Aste&Nodi: “Abbiamo iniziato a prenderci cura dello spazio pubblico, del verde, ma anche delle relazioni sociali delle persone che attraversano la piazza, offrendo servizi e organizzando iniziative. Oggi è una piazza più sicura, accogliente e, per questo, anche più bella”. Elena de Filippo della cooperativa sociale Dedalus ha evidenziato come Bella Piazza sia un progetto “reale e concreto, che si tocca con mano. Dall’avvio delle attività abbiamo ospitato già 60 eventi coinvolgendo moltissime persone, ma è una sfida quotidiana che richiede impegno e sostegno. Ora l’obiettivo è la riapertura dei 6 chioschi che insistono nell’area Nord della piazza”.

Stefano Consiglio, presidente Fondazione Con il Sud, ha affermato: “Bella Piazza ci sembrava una sfida impossibile ma anche affascinante. L’idea era quella di attivare una collaborazione tra pubblico e privato, come è effettivamente accaduto nel caso di piazza Garibaldi. Ora il focus deve essere incentrato sulla sostenibilità del progetto a lungo periodo”. Per Ambrogio Prezioso, presidente dell’associazione Est(ra)Moenia (arriva domattina), “Bella Piazza rappresenta per noi un esempio concreto di mecenatismo innovativo: un mecenatismo che non si limita a sostenere singole iniziative, ma investe nei processi, guarda al sociale e costruisce alleanze. È proprio nel dialogo tra soggetti privati, istituzioni pubbliche e terzo settore che si possono superare diffidenze e generare valore condiviso”.

Presenti anche Gea Scancarello, giornalista e autrice; Marella Santangelo, direttrice DIARC; Thomas Emmenegger e Paola Savoldi che hanno esplicitato a quali condizioni alcune periferie milanesi hanno offerto l’occasione per costruire futuri desiderati; mentre Ilda Curti ed Erika Mattarella hanno illustrato il modello di governance delle Case del quartiere attive nella città di Torino.