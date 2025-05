Piazza Siena, Malagò: “Evento unico al mondo, sfida l’impossibile”

Roma, 23 mag. (askanews) – “Ma dove sono? È tutto vero o sto sognando? Ecco secondo me quale è il pensiero di tutti gli appassionati che vengono per la prima volta a Piazza di Siena”. Sorride e scherza Giovanni Malagò a Villa Borghese: il presidente del Coni, subito dopo lo spettacolo delle Frecce Tricolori che ha dato inizio alla Coppa delle Nazioni sull’Ovale ha voluto sottolineare la costante crescita del CSIO di Roma-Master d’Inzeo, giunto alla sua 92esima edizione: “Questo evento sfida l’impossibile. Non riesco a capire come ogni anno sia sempre più bello, faccio i miei complimenti agli organizzatori sotto tutti i punti di vista. Siamo davanti a un colpo d’occhio impressionante e per questo rende tutti molto orgogliosi”.

Passano gli anni, ma le emozioni che regala Piazza di Siena non cambiano: “L’emozione di essere qui è sempre molto forte ed è giusto sottolineare che non esiste un posto al mondo dove innovazione e tradizione continuano ad andare di pari passo nel tempo. Ecco quale è la forza di questo evento e siamo fieri di avere lo CSIO di Roma-Master d’Inzeo nel nostro panorama del sistema sportivo”.

Subito prima della gara più attesa – la Coppa delle Nazioni, vinta dagli Stati Uniti e con il terzo posto dell’Italia – il venerdì di Piazza di Siena ha regalato un altro attesissimo momento, con l’emozionante passaggio delle Frecce Tricolori. In serata invece occhi puntati sull’Italia Polo Challenge al Galoppatoio: dalle 20.15 si tornerà in campo per la seconda giornata.