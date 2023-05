Pizza Village alla Mostra d’Oltremare dal 16 giugno, domani la presentazione ufficiale

Domani, giovedì 25 maggio, alle ore 10, nella sala Italia del Teatro Mediterraneo alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del Pizza Village Napoli. L’evento internazionale organizzato da Oramata Grandi Eventi, giunto alla sua undicesima edizione, si terrà quest’anno all’interno della struttura fieristica partenopea dal 16 al 25 giugno.

La manifestazione, di grande rilevanza in termini mediatici e di flussi turistici per la città di Napoli e per l’intero territorio regionale, “conferma ed amplia – si legge in una nota – il suo format che vede sempre la pizza al centro dell’evento. La partecipazione delle storiche pizzerie partenopee, con i loro maestri pizzaioli, resta uno dei punti di forza principali per celebrare la pietanza più famosa della gastronomia napoletana ed italiana nel mondo”.

Altro focus, ulteriormente ampliato grazie alla partnership con RTL 102.5 la radio ufficiale della kermesse, è quello dedicato alla musica. Ospiti internazionali, insieme a quelli nazionali ed alle migliori realtà canore del territorio, saranno, ogni sera, interpreti delle serate napoletane del Pizza Village Napoli. Mentre la cultura, grazie alla seconda edizione del premio Napoli d’aMare, sarà protagonista celebrando le radici culturali della nostra città. Tra gli eventi del Pizza Village Napoli ci sarà anche l’importante appuntamento con il Campionato Mondiale del Pizzaiolo Trofeo Caputo, che officerà la sua ventesima edizione.

Interverranno Gaetano Manfredi, sindaco Comune di Napoli, Teresa Armato, assessora al Turismo e Attività Produttive Comune di Napoli, Maria Caputo, consigliera Delegata Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare, Carmine Caputo, Mulino Caputo, Lorenzo Suraci, presidente Gruppo RTL 102.5, Gianni Simioli, direttore artistico eventi spettacolo Pvn, Claudio Sebillo, Ceo Oramata Grandi Eventi, Alessandro Marinacc, Ceo Oramata Grandi Eventi.