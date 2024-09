Pib Group Italia, acquisite due società di brokeraggio

PIB Group prosegue la sua espansione nel mercato italiano tramite l’acquisizione di due società di brokeraggio: Private Broking S.r.l. (“PB”), realtà assicurativa specializzata nel settore sportivo ed Emmeb Broker S.r.l. (“Emmeb”), broker assicurativo italiano specializzato nel settore delle costruzioni.

Le due società rappresentano la terza e quarta acquisizione da parte di PIB in Italia, dopo l’acquisizione di Area Brokers Industria (ABI) nel 2023 e Inside 2.0 nel marzo 2024. Grazie a queste operazioni, il fatturato consolidato del Gruppo in Italia registrerà un ulteriore incremento, raggiungendo circa 35 milioni di euro di ricavi.

Private Broking, con sede a Milano, è stata fondata nel 2008 da Edoardo Ceola e Luca Soglio ed è un intermediario assicurativo specializzato nel settore dello sport, operante con i principali stakeholders sportivi a livello nazionale. La sua acquisizione consentirà di generare sinergie significative sfruttando i numerosi accordi di collaborazione che il Gruppo PIB ha sul mercato londinese.

Emmeb, con sede a Genova, è stata fondata nel 2020 da Alberto Morino ed Enrico Bernacchia e offre prodotti assicurativi principalmente nel settore delle costruzioni. L’attenzione del broker verso il campo delle costruzioni rappresenta una grande opportunità di crescita, soprattutto considerando gli impatti diretti derivanti dall’implementazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Le acquisizioni di Private Broking ed Emmeb sono state finalizzate da PIB Italia con il supporto della funzione M&A di Area Brokers Industria guidata dall’Head of M&A, Matteo Corbari e dello studio Carnelutti per la parte legale. KPMG ha agito come advisor finanziario per PIB Italia per l’acquisizione di Private Broking.

Lorenzo Riccardi, CEO di PIB Italy e CEO di Area Brokers Industria, che assumerà anche il ruolo di CEO di Emmeb e membro del consiglio di amministrazione di PB, ha dichiarato: “L’acquisizione di Private Broking e di Emmeb Broker segna la seconda e la terza operazione completata in Italia da Area Brokers Industria per conto del Gruppo PIB. Queste mosse strategiche mirano a posizionare il Gruppo tra i principali broker indipendenti del Paese. Private Broking ci consentirà di entrare in un nuovo mercato, quello dello sport, sfruttando le sinergie e ampliando le opportunità di crescita attraverso i solidi rapporti che il Gruppo PIB ha sviluppato sul mercato londinese. Inoltre, grazie all’integrazione di Emmeb, rafforzeremo ulteriormente la nostra presenza nel settore delle costruzioni, attualmente cruciale nel mercato italiano, e ci espanderemo a Genova, uno dei principali poli nazionali per i settori marittimo e dei trasporti”.

Edoardo Ceola, CEO di Private Broking, ha commentato: “L’investimento di PIB Group ci consentirà di ampliare e rafforzare la nostra offerta, proponendo alla nostra clientela un’ampia gamma di prodotti del Gruppo e consolidando il nostro ruolo di leader nel settore sportivo. Pur avendo già consolidato accordi pluriennali con club e associazioni sportive nazionali, intravediamo un enorme potenziale per espandere ulteriormente il nostro business assicurativo sportivo, sia a livello nazionale che internazionale. Siamo entusiasti delle nuove opportunità che si presenteranno entrando a far parte di questo ambizioso Gruppo”.

Alberto Morino, Direttore Generale di Emmeb, ha dichiarato: “Siamo molto felici di entrare a far parte di PIB Group, una delle realtà assicurative in più rapida crescita in Europa. Siamo un broker giovane e molto redditizio, con una crescita a doppia cifra negli ultimi anni, a conferma della nostra capacità di penetrare il mercato e attrarre nuovi clienti. Le sinergie che si potranno creare sfruttando la vasta gamma di prodotti di PIB in questo settore porteranno immediati benefici e valore aggiunto a tutto il portafoglio. L’acquisizione migliorerà l’efficienza operativa e aumenterà le opportunità di cross-selling”.

Onno Janssen, CEO europeo di PIB Group, ha dichiarato: “L’acquisizione di Private Broking e di Emmeb non rappresenta solo un’espansione geografica, ma anche una strategia per aumentare la redditività complessiva grazie all’integrazione di competenze e risorse, capitalizzando le sinergie tra le aziende. Questa scelta riflette l’impegno di PIB a rafforzare la nostra posizione non solo nel mercato italiano, ma in un contesto di crescita più ampio, con l’obiettivo di offrire il miglior servizio ai nostri clienti, ovunque essi si trovino”.