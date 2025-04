Picasso, oltre cento opere in mostra a Napoli: inaugurazione sabato 10 maggio

Si svolgerà giovedì 8 maggio, alle ore 11 alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – Lapis Museum, la conferenza stampa di presentazione della mostra “Picasso. Il linguaggio delle idee”. La rassegna, dedicata all’artista spagnolo, sotto il patrocinio Consolato di Spagna a Napoli, Instituto Cervantes Napoli e Ciu Unionquadri, aprirà al pubblico sabato 10 maggio e resterà aperta sino a fine settembre.

L’esposizione, prodotta da Navigare srl in collaborazione con Lapis Museum, che gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, è curata da Joan Abelló e Stefano Oliviero. La mostra offre un’ampia panoramica dell’arte di Pablo Picasso, evidenziando i diversi linguaggi espressivi che ha sviluppato, dalle gouaches alle sculture, fino ai costumi teatrali e all’incisione.

Il percorso espositivo, suddiviso in 8 sezioni: Picasso, Arlecchino e i saltimbanchi; Le Tricorne; Le incisioni; Le ceramiche; Paloma; Manifesti; L’Amico vagabondo divertente; Le fotografie evidenzia la versatilità e la creatività dell’artista spagnolo attraverso manifesti, ceramiche e incisioni, con alcune opere originali uniche e delle riproduzioni realizzate in gran parte dopo le opere di Pablo Picasso ed Edition Madoura ceramiche, per un totale di 107 opere appartenenti a collezioni private.