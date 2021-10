Piccola Industria Benevento, nuova intesa con la Protezione civile per la gestione delle emergenze

Giovedì 14 ottobre alle ore 14 a Benevento, presso il Pastificio Rummo (Via dei Grandi Maestri Pastai,1) si terrà “l’evento di presentazione del nuovo protocollo d’intesa tra Piccola Industria Confindustria e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per comunità sempre più resilienti. Una sinergia importante tra pubblico e privato che si rinnova e si rafforza ulteriormente in occasione di questo appuntamento organizzato nell’ambito della terza edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile”. Ad annunciarlo è Confindustria Benevento.

Saper rispondere con successo agli eventi avversi, ai danni che derivano dalle calamità naturali o dalle pericolose pandemie come quella che il mondo sta vivendo. “E’ questo – prosegue la nota – l’obiettivo delle azioni messe in campo da Piccola Industria Confindustria e dal Dipartimento della Protezione Civile che dal 2016 collaborano a un grande progetto organizzativo, il Pge-Programma gestione emergenze di Confindustria. La finalità è sostenere imprese e territori nelle fasi di emergenza e diffondere, al contempo, una solida cultura della resilienza e della prevenzione nel Paese attraverso il coinvolgimento attivo di istituzioni, cittadini e imprese. Insieme, per un grande piano nazionale per la resilienza, per il bene delle imprese e del Paese”. Il protocollo sarà firmato da Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da Carlo Robiglio presidente Piccola Industria Confindustria. Interverranno Pasquale Lampugnale, presidente Piccola industria Confindustria Campania; Luigi Traettino, presidente Confindustria Campania; Oreste Vigorito, presidente Confindustria Benevento; Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Antonio Di Maria, presidente Provincia di Benevento; Italo Giulivo, direttore generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile – Regione Campania; Diego Mingarelli, vice presidente Piccola Industria Confindustria per Europa, Sviluppo e coesione territoriale, Resilienza e Pge; Roberto Bruno Mario Giarola, direttore Ufficio per il coordinamento dell’attività giuridica, legislativa e del contenzioso – Dipartimento della Protezione Civile; Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato Pastificio Rummo. A moderare i lavori Maria Soave – giornalista Rai Tg1.

Il programma

Per seguire l’evento in presenza è obbligatorio accreditarsi, inviando una e-mail a a: f.zamparelli@confindustria.benevento.it entro le ore 10 di mercoledì 13 ottobre 2021. Per accedere agli spazi dell’evento, è obbligatorio esibire il Green Pass o certificazione equivalente riconosciuta dallo Stato Italiano, che attesti una delle seguenti casistiche: la vaccinazione, l’avvenuta guarigione, il risultato negativo di un tampone molecolare o rapido antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.

Sarà disponibile anche lo streaming su sito www.confindustria.it e sul link youtube della protezione civile.