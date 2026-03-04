Piccole e medie imprese, sì al Ddl atteso da più di 10 anni

Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl sulle piccole e medie imprese. La votazione è avvenuta per alzata di mano, nelle dichiarazioni di voto si sono espressi a favore i gruppi di maggioranza. Il provvedimento era stato approvato al Senato, poi modificato dalla Camera, e con il via libera dell’aula di Palazzo Madama in terza lettura diventerà legge. “Un risultato atteso da ben più di dieci anni che oggi diventa finalmente realtà. Con l’approvazione definitiva del Ddl Pmi diamo prima attuazione all’art.18 della legge 180 del 2011, rafforzando in modo concreto il sostegno alle micro, piccole e medie imprese e all’artigianato, cuore del nostro Made in Italy, con misure per la crescita, l’innovazione e il credito”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando l’approvazione definitiva del Ddl Pmi. ‘È un intervento organico che rimette al centro le Pmi e ne rafforza competitività e crescita. Con la delega per la riforma dell’artigianato, quella sui confidi e in materia di startup e Pmi innovative avviamo un riordino atteso da anni, sosteniamo il settore della moda e i marchi storici, incentiviamo il ricambio generazionale, rafforziamo le reti d’impresa e miglioriamo l’accesso al credito. Per turismo e ristorazione introduciamo lo stop alle false recensioni online e nuove tutele per il settore Horeca’.