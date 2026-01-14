Piccole isole, “Bando Oltremare”: borse di studio per studenti residenti

Fondazione Sanlorenzo rilancia e rafforza il proprio impegno per il diritto allo studio con la seconda edizione del Bando Oltremare. Il programma mette a disposizione 8 nuove borse di studio, portando a 16 il numero complessivo di studenti sostenuti per l’anno scolastico 2025/2026. Il Bando è rivolto agli studenti residenti nelle piccole isole italiane – tra Sardegna, Sicilia, Liguria, Campania, Lazio, Puglia e Toscana – che frequentano, o stanno per iniziare, un percorso di scuola superiore sulla terraferma o nelle isole maggiori.

Le borse di studio contribuiscono a coprire le spese di alloggio e trasporto, spesso molto onerose per le famiglie insulari, offrendo ai ragazzi la possibilità di proseguire gli studi senza che la distanza diventi un ostacolo insormontabile. Gli assegnatari della prima edizione sono stati quasi tutti siciliani: giovanissimi studenti di Ustica, Pantelleria, Lampedusa con l’eccezione di una borsa “toscana” arrivata a Capraia, che potranno rinnovare la borsa fino al completamento degli studi superiori. Una novità della seconda edizione è l’introduzione di due differenti tipologie di sostegno, pensate per adattarsi meglio alle diverse situazioni abitative degli studenti: una borsa completa da 4.000 euro, destinata a chi vive in convitto o in un alloggio in affitto durante l’anno scolastico; una borsa parziale da 2.500 euro, rivolta agli studenti ospitati da parenti o amici e che quindi non sostengono costi di affitto.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella mission della Fondazione Sanlorenzo, da sempre impegnata nella promozione dell’accesso all’istruzione, nel contrasto alla dispersione scolastica e nel sostegno ai territori più fragili e periferici. Le candidature per la seconda edizione del Bando Oltremare possono essere presentate entro il 18 febbraio attraverso il sito della Fondazione: https://sanlorenzofondazione. org/Bando/Bando-oltremare-ii- edizione/.