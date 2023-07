Piccoli Comuni, bando da 160 mln per progetti di riqualificazione. Ecco come fare domanda

Un Bando da 160 milioni di euro – 132 gia’ disponibili e altri 30 destinati per il 2023 – per progetti di riqualificazione dei piccoli Comuni: e’ stato presentato questa mattina, nella sala stampa di Palazzo Chigi, dal ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci e dal capo dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara. Al Bando per la presentazione dei progetti di investimento pubblico da inserire nel “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni”, d’intesa con il ministero dell’Interno, sono chiamati a partecipare oltre 5.500 piccoli Comuni elencati nel dpcm del 23 luglio 2021. La domanda puo’ essere presentata da ciascun Comune singolarmente, in forma associata o per il tramite di Unioni di Comuni, Comunita’ montane, Comunita’ isolane o di arcipelago. Per ciascun Comune puo’ essere presentato un solo progetto.

L’importo massimo finanziabile e’ di 700mila euro, cifra che, in caso di presentazione congiunta, aumenta in base al numero dei Comuni rappresentati.

Gli ambiti prioritari d’intervento del Bando, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, spaziano dalla tutela dell’ambiente alla mitigazione del rischio idrogeologico alla promozione dello sviluppo economico e sociale.