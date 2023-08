Piccoli Comuni, dalla Regione Lazio fondi per la riqualificazione urbana

La Regione Lazio stanzia 6,8 milioni di euro per la riqualificazione urbana dei piccoli Comuni. Vale a dire quei territori che non superano i 5mila abitanti. L’obiettivo è quello di rendere più moderni ed efficienti questi centri così da frenare il fenomeno dello spopolamento. Nel Lazio sono 254 Comuni – su 378 – che hanno meno di 5.000 abitanti, ed è per tutelare queste comunità che la Regione è al lavoro sui bandi, che riguarderanno:

progetti di valorizzazione e rigenerazione urbana;

riqualificazione di edifici, spazi pubblici urbani ed extra urbani;

aree verdi;

beni culturali;

percorsi pedonali;

miglioramento del decoro e dell’estetica urbana;

potenziamento dell’illuminazione pubblica e il ripristino delle aree degradate.

Non mancheranno avvisi per favorire lo sviluppo dell’aggregazione sociale ed il coinvolgimento attivo della comunità con spettacoli teatrali e culturali, eventi in grado di richiamare turisti e incentivare l’economia dei piccoli borghi.