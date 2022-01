Piccoli gesti, grandi crimini: si presentano i risultati della campagna di Marevivo e Bat contro il littering

“Piccoli Gesti, Grandi Crimini” è il titolo dell’iniziativa lanciata da Marevivo in collaborazione con Bat (Italia British American Tobacco) e con il patrocinio di Ministero della Transizione Ecologica e Anci, per coinvolgere i cittadini di 4 località italiane in “attività volte alla sensibilizzazione contro il littering (buttare a terra piccoli rifiuti, come i mozziconi). I risultati della campagna saranno al centro della conferenza stampa online, in collegamento con la sede di Marevivo, che si svolgerà giovedì 20 gennaio alle ore 10.

L’iniziativa, si legge in una nota, “ha previsto anche una fase di monitoraggio qualitativo e quantitativo al fine di verificare l’efficacia della campagna e la raccolta di dati oggettivi da mettere a disposizione delle Istituzioni per identificare best practice utili a prevenire in modo più efficace questa grave minaccia. Queste analisi sono state affidate alla startup italiana JustOnEarth, specializzata nello studio dei dati e sostenibilità ambientale, e a Utilitalia, la Federazione delle imprese operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas”.

Interverranno, fra gli altri, alla conferenza anche Gilberto Picchetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico, Anna Maria Bernini, presidente del Gruppo Forza Italia in Senato, Maria Alessandra Gallone, segretario Commissione Ambiente, Vannia Gava, sottosegretario del Ministero della Transizione Ecologica.

Il collegamento streaming sarà disponibile sul sito di Bat Italia Unfuturomigliore.net e di Marevivo.it.

Il programma