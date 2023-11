Piccoli pelagici, 4 giorni in tour in Campania per la promozione del comparto

Lo stock dei piccoli pelagici costituisce in Campania una delle risorse più importanti per l’intero territorio regionale, sia rispetto alla componente reddituale delle imprese, sia per l’indotto generato, soprattutto nel settore della trasformazione e della ristorazione; ma la forte pressione esercitata su questo stock da parte della pesca professionale nonché dei predatori naturali, come delfini, tonno rosso e pesce spada, sta determinando un preoccupante deterioramento di questa risorsa. Da qui la campagna di promozione e valorizzazione che dal 4 al 7 dicembre porterà giornalisti, operatori del settore e food blogger alla scoperta di questa realtà. Il tour di promozione rientra nel programma nazionale del Piano di Gestione per la pesca “piccoli pelagici” in Campania – GSA 10 – 5.68 del PO FEAMP 2014/2020.

L’obiettivo è la promozione del prodotto in stretta connessione con il patrimonio culturale e turistico del territorio.

I quattro giorni sono organizzati per conoscere da vicino la grande risorsa dei piccoli pelagici in Campania, in primis alici e sardine. Ci saranno focus sulle antiche e tradizionali tecniche di pesca costiera come la rete di menaica e sulla lavorazione e trasformazione del prodotto. Un programma serrato di incontri, visite nei luoghi di produzione, esperienze gastronomiche, cooking show e nuove proposte per un turismo alternativo. Dal 4 al 7 dicembre, la Campania accende dunque i riflettori sul valore dei piccoli pelagici che da sempre rappresentano non solo una risorsa economica strategica per la regione, ma l’identità stessa di tanti territori costieri.

Le quattro tappe del tour toccano le diverse fasce costiere della regione: dal Litorale Domitio e flegreo alla penisola sorrentina, sino alla Costa d’Amalfi e al Cilento dove si approfondirà la pesca delle alici con la menaica, una tradizionale tecnica di pesca che risale ai tempi della Grecia antica e che consiste in una rete dalla maglia molto sottile, ancora misurata in palmi napoletani, che lascia sfuggire i pesci più piccoli selezionando quelli più adatti al consumo

Non poteva mancare la tappa a Cetara, la cittadina in costiera amalfitaa, rinomata nel mondo per la pesca delle alici e la celebre colatura, il nettare ambrato che deriva dalla maturazione e pressatura delle alici, un procedimento antico, erede del garum dei Romani.

L’obiettivo dell’iniziativa è non solo la tutela e salvaguardia della risorsa mare, ma anche quello di promuovere un consumo consapevole dei piccoli pelagici, valorizzando l’immagine dei pescatori e dei territori in cui operano, le tradizioni millenarie che si tramandano di padre in figlio.