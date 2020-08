Piccoli uomini mascherati contro i rifiuti, ad Agropoli l’anteprima nazionale del film di Gasparro

Grande successo per l’anteprima nazionale del film “Lui è mio padre” del regista Roberto Gasparro, svoltasi ad Agropoli, città dove l’opera è stata interamente girata ed ivi in programmazione fino al 2 settembre. La proiezione del film, che vede come protagonista l’”Eroe Mascherato”, alias l’attore Gianni Parisi, di giorno artigiano e di notte puntualmente impegnato nella raccolta dei rifiuti sulla spiaggia, indossando maschera con boccaglio, ha suscitato un grande spirito di emulazione in tutti i bambini ed i ragazzi della nota località cilentana, che, particolarmente colpiti della mission “ecologica”, hanno da subito, cominciato a raccogliere immondizia sulla sabbia ed in mare. La notizia è giunta alla 35MM produzioni, casa produttrice della pellicola, che ha dedicato ai “piccoli eroi mascherati” una emozionante visione del film, regalando ad ognuno di loro una maschera dell’uomo mascherato, fornita direttamente dalla ditta Cressi di Genova e fatta pervenire in loco in tempi rapidissimi.