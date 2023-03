Piccolo Concorso Giosuè Carducci, terza edizione dell’iniziativa che premia la poesia, la musica e la danza

di Massimiliano Craus



Già c’è un gran fermento lungo la Penisola della danza per le iscrizioni alla terza edizione del Piccolo Concorso “Giosué Carducci”. In scena al Teatro De Filippo di Cecina con la direzione artistica di Rosita Morelli, il “Giosué Carducci” porta ancora nel suo titolo la definizione di piccolo concorso, sempre più impropria a questo punto e nei termini dell’impatto artistico e culturale che ha generato in queste tre edizioni. Concependo un’iniziativa capace di assemblare la poesia, la musica e la danza in un unicum perfetto, la direttrice artistica Rosita Morelli ha riproposto in scena le tre sezioni Classico/contemporaneo, Danza la poesia e Danza su musica d’autore del “Giosué Carducci”, con l’immancabile sostegno dell’ACSI ed una novità molto attesa e gratificante per tutti! La direzione culturale e artistica del Premio Letterario Internazionale ACSI “Firenze Capitale d’Europa” sceglierà infatti una coreografia della sezione Danza la poesia e sarà offerta la partecipazione in qualità di ospite in occasione della Cerimonia di Premiazione nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, con esibizione promossa nell’Antologia annuale dell’evento diffusa a livello Nazionale. Ma come sarà possibile entrare nei meandri del Piccolo Concorso “Giosué Carducci”? Cominciando dalle poesie scelte per la sezione Danza la poesia, individuate nei titoli “Il tuono” di Giovanni Pascoli (interpretata da Ferruccio Filipazzi), “Io sono nata Grillo” di Giulia Carcasi (interpretata da Francesca Ria), “La morte non è niente” di Henry Scott Holland (interpretata da Marco Gistri), “L’infinito” di Giacomo Leopardi (interpretata da Ferruccio Filipazzi) e “Spazio” di Alda Merini (interpretata da Marco Gistri). La sezione invece dedicata alla musica Danza sull’autore prevede il repertorio di Ezio Bosso e Jean Philippe Ichard.” A supporto di questa giornata di danza del 28 maggio non mancherà Studium fotografi di Firenze per immortalare le emozioni salienti. In commissione ci sarà per la seconda edizione consecutiva Gloria Chiappani, direttrice artistica della rivista “Morfoedro”; il coreografo Eugenio Buratti, che da giovane interprete vincitore a Losanna ha girato l’intero mondo della danza con titoli ed esperienze di successo; Sabrina Vitangeli, già prima ballerina del Maggio Musicale Fiorentino dopo le prime esperienze al Teatro dell’Opera di Roma e nel 2022 impegnata al Teatro Massimo di Palermo. “Quest’anno Cecina potrà ospitare la terza edizione con la scoperta di nuovi talenti da scoprire e lanciare – dichiara la direttrice artistica Rosita Morelli – e per questo abbiamo stabilito un premio della critica davvero speciale. Riserveremo infatti al vincitore della sezione Danza su musica d’autore una rassegna stampa ad hoc per la valorizzazione della coreografia, aspetto assolutamente unico in Italia di cui andiamo fieri. La coreografia più titolata sarà oggetto di interesse mediatico degno di una personalità affermata”. A supporto della direttrice Morelli raccogliamo anche la testimonianza di Gloria Chiappani che ci spiega la sua presenza ed il cuore della manifestazione: “questa sezione chiama i concorrenti a creare e a interpretare una coreografia sulla parola poetica recitata su un brano musicale. La mia ricerca mi porta a indagare la sinergia fra linguaggi artistici, da un’angolazione non tanto teorica bensì di realizzazione. Entrare nel corpomente di un prodotto sinergico è un’esperienza che non può lasciare indifferenti perché è lì che ritroviamo noi stessi e gli altri, che comunichiamo, che mutiamo. È lì che le emozioni ci sono guida per contattare parti recondite di noi e pe conoscere davvero l’altro e il mondo. Emozioni da cui i giovanissimi ballerini delle prime due edizioni del concorso si sono lasciati avvolgere e che hanno trasmesso. Il mio augurio è che impegno, entusiasmo e determinazione che li sorreggono nell’arte e nella vita non tramontino mai e che il loro modo di essere sia una lezione anche per noi adulti, troppo spesso dimentichi di ciò che veramente vale.” Per dare un’occhiata al Piccolo Concorso basta visitare il sito ufficiale https://www.sidanzaincostaetrusca.it/carducci/ o comunque scrivere all’indirizzo di posta elettronica infocarducci@sidanzaincostaetrusca.it.