Pichetto Fratin “Sul Mes confido troveremo punto d’equilibrio”

VERCELLI (ITALPRESS) – “Sul Mes c’è una discussione aperta da anni, con posizioni anche diverse tra le forze di Governo. Dobbiamo trovare un punto di equilibrio, ma confido che ci siano tutte le condizioni per arrivare a definirlo con la Commissione Europea”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, a margine di un evento di Iren a Vercelli, fa il punto dopo le ultime turbolente ore attorno all’approvazione del Mes. Secondo Pichetto però il clima non è conflittuale, il Mes, spiega “va discusso insieme al Patto di Stabilità e a tutta la programmazione europea. Forse è tutto un pò più difficile in questa fase, perchè oramai siamo in campagna elettorale” in Europa. “Ieri sera sono stato due ore con Giorgetti, ma non vedo tutte queste difficoltà” prosegue. “Il rinvio del Consiglio dei ministri non è assolutamente legato a Forza Italia. Ieri abbiamo fatto una riunione dei gruppi di Camera e Senato con una forte unità d’intenti. Vogliamo continuare a portare avanti il messaggio degli ultimi 30 anni, anche ora che dobbiamo diventare più un partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi” aggiunge.

