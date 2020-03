Spici seleziona Pmi innovative. Ti presento una start up, adesioni fino al 31 marzo

Spici srl (il cui acronimo sta per società per l’innovazione, la cooperazione e l’internazionalizzazione) operatore nazionale e internazionale nato nell’ecosistema di Open Innovation di Campania Newsteel, è impegnata nella selezione di startup e Pmiinnovative che intendono partecipare alla nuova edizione dell’iniziativa “Ti presento una startup”, programma promosso da Confindustria Bergamo, Giovani Imprenditori e Gruppo Industriali Materie Plastiche e Gomma. L’iniziativa intende promuovere il modello dell’open innovation per facilitare la collaborazione tra aziende associate a Confindustria BG e startup su tutto il territorio nazionale, favorendo così un incontro efficace tra domanda e offerta di innovazione.

L’iniziativa si rivolge alle aziende con qualifica di startup innovativa (anche in fase di costituzione) e PMI innovative, che offrono servizi/prodotti prevalentemente focalizzati sui seguenti ambiti di innovazione: Materiali innovativi – nuove materie prime, additivi, grafene, eliminazione talco, materiali che evitino raggi beta per modifica molecole; Digital transformation – sistemi integrati di monitoraggio, MES innovativi, analisi dati per miglioramento continuo, soluzioni di scheduling della produzione; Smart production – analisi FEM degli stampati, manutenzione predittiva, robotica collaborativa, stampa 3D; Innovazione nella qualità – deep vision, «zero defect», controllo meccanico; Economia circolare – smaltimento rifiuti, possibilità di produrre manufatti partendo da scarti.

Solo per l’ambito di innovazione Economia Circolare, verranno prese in considerazione anche proposte progettuali e/o idee di business promosse anche da team informali e soggetti del mondo della ricerca, nella forma della call-for-ideas. Tali iniziative concorreranno ad un premio speciale patrocinato da CESAP – Centro Europeo Sviluppo Applicazioni Plastiche.

Il periodo di ricerca e selezione delle startup, aperto ufficialmente il 21 gennaio, proseguirà fino al 31 marzo 2020. Per chi vuole aderire subito può andare direttamente alla pagina con l’application della call.

A chiusura della call, le aziende selezionate saranno inserite in un percorso che include: one-on-one matchmaking meeting con un qualificato parco di aziende di settore che hanno manifestato un’effettiva necessità di avviare progetti di open innovation negli ambiti di interesse oggetto della presente call; pitch nell’ambito dell’evento ad hoc – TI PRESENTO UNA STARTUP – , che anche nell’edizione 2020 vedrà il coinvolgimento di selezionati partner industriali, gruppi di investimento e rappresentanti istituzionali, nel contesto di uno dei più attivi poli industriali italiani e nel cuore di Kilometro Rosso, Distretto Scientifico e Tecnologico leader in Europa; mentorship e supporto rivolto alla preparazione dei materiali da presentare alle aziende del gruppo Plastica e Gomma di Confindustria Bergamo, con l’obiettivo di favorire la nascita di collaborazioni commerciali e partnership societarie; visibilità mediatica su riviste di settore, testate giornalistiche, portali web dedicati all’ecosistema di startup e innovazione.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a startup@spici.eu