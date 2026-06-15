Picierno: Pd e campo largo scivolati verso populismo con la pochette

Non entrerò in Azione, iniziativa serve a superare tanti personalismi

Milano, 15 giu. (askanews) – Quanto alla possibilità di dialogo con il Pd, “il dialogo si fa sempre con tutti, la politica è per definizione discutere con tutti altrimenti diventa solipsismo, modo un po’ strano per dire che ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, io sono stonatissima. Dialogo con tutti ma intorno a questione serie. Ho l’impressione che il campo largo e pure il Pd siano scivolati verso sempre di più purtroppo il populismo con la pochette di Giuseppe Conte”: lo ha affermato l’eurodeputata Pina Picierno, arrivando al Teatro Parenti per l’iniziativa che segna la nascita del movimento Europeisti.eu.”Come ho già detto io non entrerò in Azione. Certo c’è la volontà di lavorare insieme ad Azione, insieme a tutti i partiti, alle personalità che hanno già dato vita a iniziative raccontando della necessità di un fronte, di un polo europeista e democratico e quindi lavoreremo senza dubbio insieme. L’iniziativa di oggi serve a tenere insieme tutte queste persone superando i tanti personalismi che ci sono stati, perché il limite di questo polo europeista in passato è stato quello di far prevalere un po’ i personalismi, i piccoli partiti. Spazio Pubblico non è un nuovo partito, è un movimento che serve proprio ad aprire uno spazio politico. Non vogliamo fondare l’ennesimo partitino, vogliamo dire all’Italia che è il momento di credere nella possibilità di un popolo europeista e democratico”, ha spiegato.